I Los Angeles Lakers si accordano per un anno con il veterano Kevon Looney, ex Pelicans e Warriors, per il ruolo di vice Kessler. Intanto proseguono la caccia per Jonathan Kuminga, l'obiettivo primario per portare atletismo nel ruolo di ala: sull'ex Atlanta ci sono anche Cleveland e Sacramento

Dopo aver vagliato diverse opzioni, i Los Angeles Lakers hanno trovato il loro lungo di riserva, il giocatore che occuperà i minuti in cui il titolare Walker Kessler si siederà in panchina per riposare. Si tratta di Kevon Looney, veterano con 11 stagioni di militanza nei Golden State Warriors e l’anno scorso ai New Orleans Pelicans. Per lui un contratto di un anno da 3.9 milioni di dollari, il minimo salariale.

Looney, 3 volte campione NBA coi Warriors nel 2017, nel 2018 e nel 2022, è un giocatore con mentalità vincente, che sa leggere bene il gioco e che si è rivelato prezioso al fianco di superstar come Stephen Curry e Kevin Durant portando blocchi, andando a rimbalzo, sacrificandosi in difesa e facendo il cosiddetto lavoro sporco. Pur non essendo un grande atleta, i Lakers hanno deciso di puntare su di lui, preferito ad altri nomi tra cui Valanciunas, Olynik, Biyombo e Richards.

L’unico dubbio riguarda la sua tenuta fisica visto che nell’unico anno a New Orleans ha giocato appena 21 gare con meno di 3 punti e 6 rimbalzi di media.

Lakers in pole per Kuminga

Per completare il roster di coach JJ Redick, il preferito nel ruolo di ala rimane Jonathan Kuminga, considerato il profilo ideale per rimpiazzare Rui Hachimura e portare atletismo al fianco di Luka Doncic e di Austin Reaves.

Secondo ESPN i gialloviola sono da tempo in contatto con l’agente Aaron Turner per convincere Kuminga a firmare ad una cifra ragionevole, sfruttando il ruolo da titolare e il fatto di giocare appunto con Doncic. L’ex Warriors, free agent dopo che Atlanta ha declinato l’opzione da 24 milioni di dollari, per il momento preferisce attendere una proposta che considera adatta al suo valore: su di lui ci sono anche Cleveland e Sacramento, seppur i Cavs siano concentrati in primis sulla decisione di LeBron James, per poi innescare una serie di altre mosse.

I Lakers potrebbero anche pensare di orchestrare un sign and trade con gli Atlanta Hawks, inserendo Jarred Vanderbilt, Dalton Knecht o Jaden Hardy, più scelte, per arrivare al desiderato Kuminga.