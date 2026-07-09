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Mercato NBA, la possibile sign-and-trade per portare Jonathan Kuminga ai Lakers

NBA
©Getty

I Los Angeles Lakers sono ancora interessati a Jonathan Kuminga, che potrebbe diventare il loro 4 titolare. Al momento però possono offrire solo 10 milioni di dollari all’anno, motivo per cui si sta esplorando una sign-and-trade con gli Atlanta Hawks che coinvolgerebbe anche Jarred Vanderbilt e uno scambio di scelte nel 2032

Già lo scorso anno i Los Angeles Lakers avevano espresso il loro interesse per Jonathan Kuminga, alle prese con una restricted free agency che lo ha portato a rinnovare con i Golden State Warriors salvo poi essere ceduto agli Atlanta Hawks. Il congolese ha chiuso discretamente bene la stagione in Georgia, ma gli Hawks hanno comunque deciso di non esercitare l’opzione da 24.3 milioni di dollari sul suo contratto, rendendolo free agent. I Lakers si sono quindi tornati a fare vivi con Kuminga, ma dopo aver preso Walker Kessler, Quentin Grimes, Sandro Mamukelashvili e Collin Sexton nell’arco di mezz’ora, hanno a disposizione solo una decina di milioni da offrire a Kuminga. Troppo pochi, secondo l’ex giocatore degli Warriors e degli Hawks, motivo per cui si sta cercando di organizzare una sign-and-trade che accontenti tutti.

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Come funzionerebbe la sign-and-trade tra Kuminga e i Lakers

Secondo quanto riportato dal New York Post, gli Hawks sarebbero disposti a uno scambio del genere: Kuminga ai Lakers (con un contratto da concordare, probabilmente attorno ai 15 milioni annui per una durata di almeno tre stagioni) e Jarred Vanderbilt ad Atlanta, insieme alla possibilità di scambio di scelte nel 2032 in favore degli Hawks. Quel “pick swap” nel 2032 è l’unico asset rimasto ai Lakers riguardante il primo giro, altrimenti rimangono solo tre seconde scelte al Draft da poter scambiare. Non è chiaro quale sia la posizione dei Lakers a riguardo: dal punto di vista cestistico ci sarebbe bisogno di un 4 titolare che dia atletismo ed energia come Kuminga, al netto dei problemi di affidabilità e comprensione del gioco che fino a questo momento non hanno fatto decollare la sua carriera. Le alternative però non sono particolarmente esaltanti: Ziaire Williams, Bruce Brown, Matisse Thybulle e Ochai Agbaji sono tutti free agent che potrebbero aiutare, ma nessuno potrebbe ricoprire il ruolo di ala come Kuminga, che potrebbe sposarsi bene sia in mezzo a Grimes e Kessler oppure da 3 in quintetto “big” con Mamukelashvili e Kessler sotto canestro.

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