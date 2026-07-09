Il Fenerbahce ha annunciato l’addio a Tarik Biberovic, lungo bosniaco in squadra a Istanbul dal 2018 e campione dell'Eurolega nel 2025. Il prossimo anno giocherà in NBA, con i Dallas Mavericks che hanno acquisito i suoi diritti dai Memphis Grizzlies all’interno dello scambio per Santi Aldama
Se i vari Guerschon Yabulele e Jonas Valanciunas stanno per tornare dall’NBA all’Europa, c’è un altro lungo che sta per fare il percorso inverso. Il Fenerbahce ha annunciato sui suoi canali l’addio di Tarik Biberovic, lungo bosniaco che a 25 anni lascerà Istanbul per passare in NBA dopo sette stagioni in nerogiallo in cui ha raggiunto le Final Four nelle ultime tre annate, vincendo il titolo nel 2025. "Tarik si è unito alla nostra famiglia nel 2018 ed è diventato una delle figure iconiche della nostra squadra con la sua dedizione, la sua lotta instancabile e lo spirito del Fenerbahce" ha scritto il club. "Tarik si è unito al Fenerbahce all'età di 17 anni, è cresciuto e si è sviluppato qui, incidendo il suo nome a lettere d'oro nella nostra eredità".
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Biberovic, il futuro è ai Dallas Mavericks
Nel comunicato si legge che il futuro di Biberovic è "dall’altra parte dell’Atlantico", ma tutto fa pensare che sia ai Dallas Mavericks. La squadra texana ha infatti acquisito i diritti su di lui dai Memphis Grizzlies all’interno del maxi-scambio a sei squadre che ha portato anche Santi Aldama e Marcus Sasser ai Mavs, cedendo invece AJ Johnson, una prima scelta al Draft 2030 (protetta 20 da Golden State) e una seconda del Draft 2029 a Memphis e Khris Middleton e una seconda scelta al Draft 2033 agli Washington Wizards. Biberovic porterà a Dallas la sua esperienza di alto livello in Europa e il suo mortifero tiro da tre punti, chiudendo la sua esperienza al Fener con il 42.3% dall’arco in otto anni, di cui il 43.6% nelle ultime tre stagioni tra Eurolega e campionato turco su circa 5 tentativi a partita. Un altro tiratore per aprire il campo a Cooper Flagg e Kyrie Irving, per una squadra che vuole tornare a essere protagonista nella Western Conference.