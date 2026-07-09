Se i vari Guerschon Yabulele e Jonas Valanciunas stanno per tornare dall’NBA all’Europa, c’è un altro lungo che sta per fare il percorso inverso. Il Fenerbahce ha annunciato sui suoi canali l’addio di Tarik Biberovic, lungo bosniaco che a 25 anni lascerà Istanbul per passare in NBA dopo sette stagioni in nerogiallo in cui ha raggiunto le Final Four nelle ultime tre annate, vincendo il titolo nel 2025. "Tarik si è unito alla nostra famiglia nel 2018 ed è diventato una delle figure iconiche della nostra squadra con la sua dedizione, la sua lotta instancabile e lo spirito del Fenerbahce" ha scritto il club. "Tarik si è unito al Fenerbahce all'età di 17 anni, è cresciuto e si è sviluppato qui, incidendo il suo nome a lettere d'oro nella nostra eredità".

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