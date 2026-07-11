Summer League, Wilson meglio di James e Durant al debutto: il migliore è però Belinelli
L’esordio in Summer League è di quelli fragorosi per Caleb Wilson: i 35 punti battono nettamente quelli di fuoriclasse come Kevin Durant (18 punti nel 2007), LeBron James (14 punti nel 2003) e Stephen Curry (14 punti nel 2009). Ma il miglior debutto di sempre resta quello di Marco Belinelli, 37 punti per i Warriors nella vittoria sugli Hornets del 2007
- 37 punti coi Golden State Warriors contro i New Orleans Hornets (2007)
- 35 punti coi Chicago Bulls contro i Memphis Grizzlies (2026)
- 27 punti con gli Washington Wizards contro gli Utah Jazz (2026)
- 27 punti con i Los Angeles Clippers contro i Lakers (2009)
- 24 punti con gli Washington Wizards contro i Golden State Warriors (2010)
- 18 punti con i Seattle Supersonics contro i Dallas Mavericks (2007)
- 14 punti con i Cleveland Cavaliers contro gli Orlando Magic (2003)
- 14 punti con i Golden State Warriors contro gli Charlotte Hornets (2009)
- 12 punti con i Denver Nuggets contro i Los Angeles Clippers (2003)
- 10 punti con i Miami Heat contro i Milwaukee Bucks (2003)
- 10 punti con i Chicago Bulls contro i Miami Heat (2008)
- Zion Williamson: 22 punti coi Pelicans (2019)
- Paolo Banchero: 17 punti coi Magic (2022)
- Karl-Anthony Towns: 12 punti coi Timberwolves (2015)
- Cooper Flagg: 10 punti coi Mavericks (2025)
- Victor Wembanyama: 9 punti con gli Spurs (2023)