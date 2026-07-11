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Summer League, Wilson meglio di James e Durant al debutto: il migliore è però Belinelli

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©Getty

L’esordio in Summer League è di quelli fragorosi per Caleb Wilson: i 35 punti battono nettamente quelli di fuoriclasse come Kevin Durant (18 punti nel 2007), LeBron James (14 punti nel 2003) e Stephen Curry (14 punti nel 2009). Ma il miglior debutto di sempre resta quello di Marco Belinelli, 37 punti per i Warriors nella vittoria sugli Hornets del 2007

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