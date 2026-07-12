La decisione di Victor Wembanyama di estendere il suo contratto con i San Antonio Spurs a circa 50 milioni in meno rispetto a quello a cui avrebbe potuto aspirare ha provocato reazioni nell’associazione giocatori, che attraverso il suo nuovo direttore esecutivo David Kelly ha fatto sapere di avere un problema col "second apron", il prossimo campo di battaglia con la NBA in vista del nuovo contratto collettivo

Pochi minuti prima dell’annuncio dell’estensione di contratto di Victor Wembanyama, il nuovo direttore esecutivo dell’associazione giocatori David Kelly ha rilasciato delle dichiarazioni che — in retrospettiva — rappresentano un commento significativo sulla decisione del francese. Wemby ha deciso di estendere il suo accordo per cinque anni a 252 milioni di dollari complessivi, pari al 25% del salary cap, senza aggiungere la clausola per il supermax, che gli avrebbe permesso di salire al 30% del cap nel caso in cui avesse vinto uno tra MVP, Difensore dell’anno e un quintetto All-NBA. Tre obiettivi ampiamente alla portata per uno come Wemby, che nel caso avrebbe potuto firmare a 301 milioni in cinque anni, ma quei 50 milioni extra aiuteranno gli Spurs a mantenere intatto il nucleo di giocatori come Steph Castle e Dylan Harper attorno a lui anche in futuro — e metteranno pressione agli altri due giovani per concedere uno sconto ai nero-argento, come fatto in passato da Duncan, Ginobili e Parker. Approfondimento Wembanyama-Spurs: rinnovo per 5 anni con lo sconto

NBPA: "Se un giocatore deve portare il peso della squadra, è un problema" David Kelly, subentrato a Andre Iguodala in questi giorni come nuovo capo della NBPA, ha commentato così la decisione: "La nostra posizione è che il sistema non dovrebbe richiedere a un giocatore di portare tutto quel peso" ha detto nella sua conferenza stampa introduttiva. "Non dovrebbe mettere un giocatore in una posizione in cui deve portare il peso per tenere insieme una squadra. Un sistema che lo fa ha un problema". Dello stesso avviso è anche Fred VanVleet, rappresentante dei giocatori all’interno della NBPA: "Se vieni scelto al Draft da una squadra e raggiungi certi risultati e questi ti portano a una certa percentuale del cap, finisce per essere percepita come una cosa negativa" ha detto venerdì la guardia dei Houston Rockets. "Che lo sia davvero o meno, ora ci sono sistemi in atto per le squadre per utilizzare tutti questi metodi per non tenere insieme una squadra". Approfondimento VanVleet presidente dell'Associazione Giocatori