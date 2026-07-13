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Mercato NBA, Miami su DeRozan e Westbrook, se non arrivasse LeBron James

NBA
©Getty

Anche i Miami Heat sono in attesa della decisione di LeBron James. Nel frattempo stanno sondando varie alternative nel caso il Re dovesse firmare altrove: tra i nomi più caldi ci sono quelli dei veterani Russell Westbrook e DeMar DeRozan, entrambi free agent dopo la fine dell’esperienza con i Sacramento Kings

I FREE AGENT LIBERI SUL MERCATO NBA

Dopo lo scambio per Giannis Antetokounmpo e la firma di Tim Hardaway Jr., il mercato dei Miami Heat è in una fase di stallo: nello specifico la franchigia di Pat Riley sta attendendo la decisione di LeBron James, al pari di Cleveland, Philadelphia, e forse anche Golden State e Minnesota. Sembra però che la dirigenza degli Heat stia iniziando a vagliare delle possibili opzioni e sono spuntate le candidature di due veterani come Russell Westbrook e DeMar DeRozan, entrambi con un contratto al minimo salariale.

 

Westbrook, 37 anni, è libero dopo la fine del contratto coi Sacramento Kings e, secondo Stefan Bondy del New York Post, porterebbe playmaking ad una squadra che al momento conta solo Davion Mitchell nel ruolo di playmaker. Anche DeRozan, 37 anni il prossimo 7 agosto, è free agent dopo il buyout firmato lui pure coi Kings, e secondo Jake Fischer di Bleacher Report potrebbe essere quel realizzatore che ben si inserirebbe in una squadra esperta come sono appunto gli Heat, e andrebbe a tappare il buco lasciato dall’addio di Norman Powell. Per entrambi vale però lo stesso principio ovvero che una loro eventuale firma è subordinata al mancato arrivo di James.

Già in passato i due giocatori sono stati vicino ai Miami Heat. Per Westbrook, 15.2 punti, 5.4 rimbalzi e 6.7 assist coi Kings nel 2025-26, se ne parla dal 2019, quando poi venne scambiato dai Thunder coi Rockets per Chris Paul, e poi nel 2023, quando firmò da free agent per i Clippers. Invece Derozan, 18.4 punti, 4 assist e 3 rimbalzi l’anno scorso, si era parlato di un flirt nella offseason 2024, quando poi firmò coi Kings.

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