Anche i Miami Heat sono in attesa della decisione di LeBron James. Nel frattempo stanno sondando varie alternative nel caso il Re dovesse firmare altrove: tra i nomi più caldi ci sono quelli dei veterani Russell Westbrook e DeMar DeRozan, entrambi free agent dopo la fine dell’esperienza con i Sacramento Kings

Dopo lo scambio per Giannis Antetokounmpo e la firma di Tim Hardaway Jr., il mercato dei Miami Heat è in una fase di stallo: nello specifico la franchigia di Pat Riley sta attendendo la decisione di LeBron James, al pari di Cleveland, Philadelphia, e forse anche Golden State e Minnesota. Sembra però che la dirigenza degli Heat stia iniziando a vagliare delle possibili opzioni e sono spuntate le candidature di due veterani come Russell Westbrook e DeMar DeRozan, entrambi con un contratto al minimo salariale.

Westbrook, 37 anni, è libero dopo la fine del contratto coi Sacramento Kings e, secondo Stefan Bondy del New York Post, porterebbe playmaking ad una squadra che al momento conta solo Davion Mitchell nel ruolo di playmaker. Anche DeRozan, 37 anni il prossimo 7 agosto, è free agent dopo il buyout firmato lui pure coi Kings, e secondo Jake Fischer di Bleacher Report potrebbe essere quel realizzatore che ben si inserirebbe in una squadra esperta come sono appunto gli Heat, e andrebbe a tappare il buco lasciato dall’addio di Norman Powell. Per entrambi vale però lo stesso principio ovvero che una loro eventuale firma è subordinata al mancato arrivo di James.