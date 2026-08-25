Il giochino è di quelli classici, proposti e riproposti migliaia di volte tra appassionati e addetti ai lavori, ma questa volta, in un evento di presentazione del videogioco NBA2K27 a Chet Holmgren non è stato chiesto di assemblare il suo quintetto ideale, bensì di scegliere i quattro compagni ideali con cui vorrebbe giocare. E il lungo dei Thunder, potendo spaziare nel tempo con la fantasia, ha scelto quattro leggende, di cui solo una è ancora in attività