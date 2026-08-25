NBA, Holmgren sceglie i compagni di quintetto ideali: nel suo starting five solo leggende
Il giochino è di quelli classici, proposti e riproposti migliaia di volte tra appassionati e addetti ai lavori, ma questa volta, in un evento di presentazione del videogioco NBA2K27 a Chet Holmgren non è stato chiesto di assemblare il suo quintetto ideale, bensì di scegliere i quattro compagni ideali con cui vorrebbe giocare. E il lungo dei Thunder, potendo spaziare nel tempo con la fantasia, ha scelto quattro leggende, di cui solo una è ancora in attività
- Una cosa è scegliere il quintetto ideale di ogni tempo, impresa già non facile, un'altra ancora è provare a individuare i quattro compagni con cui ipoteticamente piacerebbe giocare. Chet Holmgren ci ha provato e ha dimostrato di avere le idee piuttosto chiare in merito
- La prima scelta di Holmgren ricade su Michael Jordan, al cui nome il lungo di OKC antepone un esplicativo "ovviamente"
- Il secondo nome scelto da Holmgren, anche qui quasi inevitabilmente, è quello di Kobe Bryant
- Il terzo compagno ideale per Holmgren è anche l'unico in attività, ma Chet specifica che il Kevin Durant che vorrebbe al suo fianco dovrebbe essere quello visto con la maglia di Oklahoma City
- Per l'ultimo tassello del quintetto in cui vorrebbe giocare Holmgren ha un'idea molto precisa: Dirk Nowitzki, giocatore a cui il lungo dei Thunder si ispira, nella sua versione migliore, ovvero quella del 2011 e del titolo vinto con Dallas