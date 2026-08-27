L’Italia affronta Bosnia e Serbia in un doppio confronto che può pesare molto, ma a giocarsi carte importante in chiave qualificazione mondiale ci sono anche tante altre nazionali e con loro le stelle in arrivo dalla NBA. Da Nikola Jokic e Victor Wembanyama fino al leader azzurro Simone Fontecchio, ecco i protagonisti da tenere d’occhio nelle sfide che andranno in onda su Sky Sport Basket e in streaming su NOW

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