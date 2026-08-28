Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Wembanyama: "Voglio vincere i Mondiali con la Francia perchè non è mai successo"

NBA
FIBA

Ieri sera ha guidato la Francia alla vittoria sulla Slovenia con 22 punti e 9 rimbalzi in poco più di 21 minuti, avvicinandosi così al traguardo della qualificazione ai Mondiali del 2027. Un torneo che Victor Wembanyama ha tutta l'itenzione di vincere con la sua nazionale, anche perché nella loro lunga storia Les Bleues non sono mai riusciti a salire sul tetto del mondo del basket

DOVE VEDERE L'ITALIA E LE ALTRE GARE DI QUALIFICAZIONE AI MONDIALI

La prima gara ufficiale con la maglia della Francia negli ultimi due anni si è appena chiusa con la netta vittoria 92-67 e con 22 punti e 9 rimbalzi in poco più di 21 minuti giocati, ma Victor Wembanyama guarda già avanti. Se la vittoria sulla  Slovenia, priva del suo leader Luka Doncic, ha infatti avvicinato la Francia alla qualificazione ai Mondiali del prossimo anno, e la stella degli Spurs non vede l'ora di mettersi alla prova in Quatar. "Abbiamo visto negli ultimi anni quanto sia cresciuto il basket francese" ha dichiarato Wemby dopo la partita, "e quello che tutti vogliono è vincere dei titoli".

Wemby e la Francia: missione Mondiali

Ai Mondiali la Francia non è mai riuscita ad andare oltre il 3° posto, anche per questo Wembanyama vuole scrivere una pagina nuova nella storia del basket francese. "I Mondiali sono importanti perché sono un torneo che con la Francia non abbiamo mai vinto" ha confermato il lungo di San Antonio, "e anche se l'avessimo già vinto in passato vorrei comunque vincerlo". Il resto della concorrenza, Team USA compreso, è quindi avvertito: Wemby ha i Mondiali nel mirino e non sembra intenzionato a fermarsi davanti agli ostacoli che troverà sulla strada che porta la Francia sul tetto del mondo del basket.

Approfondimento

Le stelle NBA alle qualificazioni mondiali

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

NBA: Altre Notizie

Wemby: "Voglio vincere i Mondiali con la Francia"

NBA

Ieri sera ha guidato la Francia alla vittoria sulla Slovenia con 22 punti e 9 rimbalzi in poco...

I Celtics potrebbero ritirare la maglia di Brown

NBA

La separazione tra Jaylen Brown e i Celtics, arrivata quest'estate tramite la trade con...

Toronto ritira la maglia di Lowry il 10 gennaio

NBA

La cerimonia del ritiro della maglia numero 7 dei Raptors, già preannunciata questa estate, ora...

Lakers: Jeanie Buss porta i fratelli in tribunale

NBA

Nella vendita record da 12.5 miliardi di dollari con il passaggio dei Lakers da Mark Walter a...

Curry e Golden State: il rinnovo è molto vicino

NBA

Da sabato Steph Curry può firmare una estensione biennale del suo contratto, teoricamente in...
VAI ALLA SEZIONE

NBA: ALTRE NEWS