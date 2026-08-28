Wembanyama: "Voglio vincere i Mondiali con la Francia perchè non è mai successo"

Ieri sera ha guidato la Francia alla vittoria sulla Slovenia con 22 punti e 9 rimbalzi in poco più di 21 minuti, avvicinandosi così al traguardo della qualificazione ai Mondiali del 2027. Un torneo che Victor Wembanyama ha tutta l'itenzione di vincere con la sua nazionale, anche perché nella loro lunga storia Les Bleues non sono mai riusciti a salire sul tetto del mondo del basket

La prima gara ufficiale con la maglia della Francia negli ultimi due anni si è appena chiusa con la netta vittoria 92-67 e con 22 punti e 9 rimbalzi in poco più di 21 minuti giocati, ma Victor Wembanyama guarda già avanti. Se la vittoria sulla Slovenia, priva del suo leader Luka Doncic, ha infatti avvicinato la Francia alla qualificazione ai Mondiali del prossimo anno, e la stella degli Spurs non vede l'ora di mettersi alla prova in Quatar. "Abbiamo visto negli ultimi anni quanto sia cresciuto il basket francese" ha dichiarato Wemby dopo la partita, "e quello che tutti vogliono è vincere dei titoli".