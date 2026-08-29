Le Indiana Fever travolgono 111-91 le Connecticut Sun e arrivano alla pausa per il Mondiale di Berlino da miglior squadra nella Eastern Conference. Protagoniste nella notte le solite Caitlin Clark e Kelsey Mitchell con 34 punti a testa: soprattutto CC, che aggiunge 12 assist e 6 triple nella sua prestazione monstre, scrive nuovi record WNBA e si candida prepotentemente per il premio di MVP stagionale

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