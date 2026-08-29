WNBA, storica Caitlin Clark: 34 punti, 12 assist e nuovi record con le Fever
Le Indiana Fever travolgono 111-91 le Connecticut Sun e arrivano alla pausa per il Mondiale di Berlino da miglior squadra nella Eastern Conference. Protagoniste nella notte le solite Caitlin Clark e Kelsey Mitchell con 34 punti a testa: soprattutto CC, che aggiunge 12 assist e 6 triple nella sua prestazione monstre, scrive nuovi record WNBA e si candida prepotentemente per il premio di MVP stagionale
- Nella vittoria sulle Sun arrivano 34 punti a testa per Caitlin Clark e Kelsey Mitchell: sono la seconda coppia nella storia della WNBA con almeno 34 ciascuno dopo Skylar Diggins e Odyssey Sims nel 2014, oltre 12 anni fa
- Assieme, tra canestri e assist, hanno prodotto 92 dei 111 punti della squadra: è la terza prestazione di sempre. La prima sono i 98 punti realizzati qualche giorno fa nel successo a Chicago sulle Sky
- Contro le Sun Caitlin Clark ha chiuso con 34 punti e 12 assist, oltre a 6 triple realizzate: si tratta della quinta doppia doppia stagionale da almeno 30+10, soprattutto è la prima nella storia della WNBA con due partite in fila da almeno 30 punti e 10 assist, dopo i 37 e 10 nel successo a Chicago con le Sky
- Sta riscrivendo il libro dei record WNBA Caitlin Clark: la stella delle Indiana Fever, coi 34 punti, 12 assist e 6 triple contro Connecticut, è diventata la prima nella storia con una stagione da almeno 800 punti e 300 assist, e una da almeno 300 assist e 100 canestri dall'arco realizzati
- Con quella realizzata nel successo sulle Sun, Caitlin Clark è arrivata a 6 doppie doppie con almeno 30 punti e 10 assist, 5 delle quali solo in questa stagione. Fa impressione che nella storia della WNBA ce ne siano soltanto altre 4 combinate
- Le Indiana Fever hanno vinto 7 delle ultime 9 partite e arrivano alla pausa per il Mondiale con 26-14 di record, il quarto della WNBA e il migliore ad Est. Caitlin Clark sta viaggiando a quasi 29 punti e oltre 9 assist di media nelle ultime 10 partite, tirando col 50% dal campo e il 43% da tre
- Caitlin Clark e Aliyah Boston sono le due giocatrici delle Indiana Fever che vestiranno la maglia di Team USA ai Mondiali di Berlino. CC sarà una delle stelle assolute della Nazionale americana e della rassegna iridata che potrete vedere su Sky Sport e su Now a partire da venerdì 4 settembre