NBA, Fox via dagli Spurs? La trade che avvicinerebbe San Antonio alla conquista del titolo
Reduci dalle Finals perse contro New York, gli Spurs nel mercato estivo hanno di fatto aggiunto solo il veterano Tobias Harris. Una mossa sensata, che però potrebbe non bastare a San Antonio per compiere l’ultimo, complicatissimo passo che porta ad alzare il Larry O’Brien Trophy. Secondo Bleacher Report, però, ci sarebbe una possibile trade che, pur privando gli Spurs di De’Aaron Fox, avvicinerebbe i texani al traguardo
- Le Finals contro i Knicks hanno messo in evidenza una lacuna nel roster degli Spurs: il reparto ali è a corto di soluzioni solide e affidabili. L’ingaggio di Tobias Harris di certo aiuterà in questo senso, ma per fare il salto di qualità definitivo San Antonio potrebbe dover tornare sul mercato e sacrificare De’Aaron Fox
- Trey Murphy III
- Dejounte Murray
- De’Aaron Fox
- Luke Kornet
- Una prima scelta al Draft 2027
- Una seconda scelta al Draft 2027
- Una seconda scelta al Draft 2028
- Una seconda scelta al Draft 2029
- Uno swap su una prima scelta al Draft 2028
- Una prima scelta al Draft 2030
- Uno swap su una prima scelta al Draft 2031
- Se c’è invece un reparto in cui agli Spurs abbonda il talento è quello delle guardie, ecco perché Fox potrebbe risultare sacrificabile, soprattutto nella prospettiva di affidare il backcourt a Dylan Harper e Stephon Castle. E se Murphy permetterebbe di colmare il gap, fisico e di talento, nel reparto ali, il ritorno di Murray concederebbe anche una ottima alternativa in fase di playmaking e renderebbe meno dolorosa la cessione di diverse scelte future al Draft
- In sostanza: accumulare scelte ai futuri Draft. Le decisioni di mercato degli ultimi anni in casa Pelicans non sono state esattamente felici e pare chiaro a tutti che la squadra, nella sua strutturazione attuale, non abbia un gran futuro. In questo senso sacrificare Murphy avrebbe senso perché aprirebbe a New Orleans la possibilità di ricostruire il roster nei prossimi anni attraverso le scelte acquisite da San Antonio