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NBA
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NBA, dagli anni '80 a oggi, i migliori quintetti secondo NBA2K

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©Getty Images

Quattro decenni diversi, quattro quintetti, 18 giocatori (perchè due trovano spazio sia in una decade che in quella successiva). Gli e-games ormai sono una realtà, e così i ranking sulla storia NBA arrivano anche dal mondo dei videogames

©Getty Images
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Quattro decenni diversi, quattro quintetti, 18 giocatori (perchè due trovano spazio sia in una decade che in quella successiva). Gli e-games ormai sono una realtà, e così i ranking sulla storia NBA arrivano anche dal mondo dei videogames

Magic Johnson
©Getty Images
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Anni '80 | MAGIC JOHNSON, LOS ANGELES LAKERS

Michael Jordan
©Getty Images
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Anni '80 | MICHAEL JORDAN, CHICAGO BULLS

Larry Bird
©Getty Images
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Anni '80 | LARRY BIRD, BOSTON CELTICS

Kevin McHale
©Getty Images
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Anni '80 | KEVIN McHALE, BOSTON CELTICS

Moses Malone
©Getty Images
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Anni '80 | MOSES MALONE, PHILADELPHIA 76ERS

1.j
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IL QUINTETTO NBA2K DEGLI ANNI '80 | MAGIC JOHNSON, MICHAEL JORDAN, LARRY BIRD, KEVIN MCHALE, MOSES MALONE

John Stockton
©Getty Images
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Anni '90 | JOHN STOCKTON, UTAH JAZZ

Michael Jordan
©Getty Images
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Anni '90 | MICHAEL JORDAN, CHICAGO BULLS

Scottie Pippen
©Getty Images
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Anni '90 | SCOTTIE PIPPEN, CHICAGO BULLS

Karl Malone
©Getty Images
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Anni '90 | KARL MALONE, UTAH JAZZ

Hakeem Olajuwon
©Getty Images
12 / 25

Anni '90 | HAKEEM OLAJUWON, HOUSTON ROCKETS

2.j
13 / 25

IL QUINTETTO NBA2K DEGLI ANNI '90 | JOHN STOCKTON, MICHAEL JORDAN, SCOTTIE PIPPEN, KARL MALONE, HAKEEM OLAJUWON

Allen Iverson
©Getty Images
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Anni '00 | ALLEN IVERSON, PHILADELPHIA 76ERS

Kobe Bryant
©Getty Images
15 / 25

Anni '00 | KOBE BRYANT, LOS ANGELES LAKERS

LeBron James
©Getty Images
16 / 25

Anni '00 | LEBRON JAMES, CLEVELAND CAVALIERS

Tim Duncan
©Getty Images
17 / 25

Anni '00 | TIM DUNCAN, SAN ANTONIO SPURS

Shaquille O&#39;Neal
©Getty Images
18 / 25

Anni '00 | SHAQUILLE O'NEAL, LOS ANGELES LAKERS

3.j
19 / 25

IL QUINTETTO NBA2K DEGLI ANNI '00 | ALLEN IVERSON, KOBE BRYANT, LEBRON JAMES, TIM DUNCAN, SHAQUILLE O'NEAL

Steph Curry
©Getty Images
20 / 25

Anni '10 | STEPH CURRY, GOLDEN STATE WARRIORS

James Harden
©Getty Images
21 / 25

Anni '10 | JAMES HARDEN, HOUSTON ROCKETS

LeBron James
©Getty Images
22 / 25

Anni '10 | LEBRON JAMES, CLEVELAND CAVALIERS

Kevin Durant
©Getty Images
23 / 25

Anni '10 | KEVIN DURANT, OKLAHOMA CITY THUNDER

Dwight Howard
©Getty Images
24 / 25

Anni '10 | DWIGHT HOWARD, ORLANDO MAGIC

4.j
25 / 25

IL QUINTETTO NBA2K DEGLI ANNI '10 | STEPH CURRY, JAMES HARDEN, LEBRON JAMES, KEVIN DURANT, DWIGHT HOWARD

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