NBA, dagli anni '80 a oggi, i migliori quintetti secondo NBA2K
Quattro decenni diversi, quattro quintetti, 18 giocatori (perchè due trovano spazio sia in una decade che in quella successiva). Gli e-games ormai sono una realtà, e così i ranking sulla storia NBA arrivano anche dal mondo dei videogames
Quattro decenni diversi, quattro quintetti, 18 giocatori (perchè due trovano spazio sia in una decade che in quella successiva). Gli e-games ormai sono una realtà, e così i ranking sulla storia NBA arrivano anche dal mondo dei videogames
Anni '80 | MAGIC JOHNSON, LOS ANGELES LAKERS
Anni '80 | MICHAEL JORDAN, CHICAGO BULLS
Anni '80 | LARRY BIRD, BOSTON CELTICS
Anni '80 | KEVIN McHALE, BOSTON CELTICS
Anni '80 | MOSES MALONE, PHILADELPHIA 76ERS
IL QUINTETTO NBA2K DEGLI ANNI '80 | MAGIC JOHNSON, MICHAEL JORDAN, LARRY BIRD, KEVIN MCHALE, MOSES MALONE
Anni '90 | JOHN STOCKTON, UTAH JAZZ
Anni '90 | MICHAEL JORDAN, CHICAGO BULLS
Anni '90 | SCOTTIE PIPPEN, CHICAGO BULLS
Anni '90 | KARL MALONE, UTAH JAZZ
Anni '90 | HAKEEM OLAJUWON, HOUSTON ROCKETS
IL QUINTETTO NBA2K DEGLI ANNI '90 | JOHN STOCKTON, MICHAEL JORDAN, SCOTTIE PIPPEN, KARL MALONE, HAKEEM OLAJUWON
Anni '00 | ALLEN IVERSON, PHILADELPHIA 76ERS
Anni '00 | KOBE BRYANT, LOS ANGELES LAKERS
Anni '00 | LEBRON JAMES, CLEVELAND CAVALIERS
Anni '00 | TIM DUNCAN, SAN ANTONIO SPURS
Anni '00 | SHAQUILLE O'NEAL, LOS ANGELES LAKERS
IL QUINTETTO NBA2K DEGLI ANNI '00 | ALLEN IVERSON, KOBE BRYANT, LEBRON JAMES, TIM DUNCAN, SHAQUILLE O'NEAL
Anni '10 | STEPH CURRY, GOLDEN STATE WARRIORS
Anni '10 | JAMES HARDEN, HOUSTON ROCKETS
Anni '10 | LEBRON JAMES, CLEVELAND CAVALIERS
Anni '10 | KEVIN DURANT, OKLAHOMA CITY THUNDER
Anni '10 | DWIGHT HOWARD, ORLANDO MAGIC
IL QUINTETTO NBA2K DEGLI ANNI '10 | STEPH CURRY, JAMES HARDEN, LEBRON JAMES, KEVIN DURANT, DWIGHT HOWARD