NBA, mille gare da almeno 20 punti in carriera per Kevin Durant: solo tre come lui

Questa notte Kevin Durant ha realizzato 26 punti contro gli LA Clippers, portando i suoi Houston Rockets al successo in casa. Per lui si tratta anche dell'ennesimo traguardo prestigioso della sua carriera: con questa sono infatti 1.000 le gare in carriera di KD in cui ha raggiunto quota 20 punti realizzati, raggiungendo tre autentiche leggende della storia del gioco

