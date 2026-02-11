Questa notte Kevin Durant ha realizzato 26 punti contro gli LA Clippers, portando i suoi Houston Rockets al successo in casa. Per lui si tratta anche dell’ennesimo traguardo prestigioso della sua carriera: con questa sono infatti 1.000 le gare in carriera di KD in cui ha raggiunto quota 20 punti realizzati, raggiungendo tre autentiche leggende della storia del gioco