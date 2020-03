Alla Copper Arena di Londra importante decisione del gruppo lavoro del Cio: da martedì 17 marzo si fermerà il torneo di qualificazione olimpica. Altre decisioni adottate per l'emergenza coronavirus: il rinvio del torneo di qualificazione delle Americhe in programma a fine mese a Buenos Aires e di quello dei 'ripescaggi' mondiali di maggio a Parigi

Non si torna più sul ring. Anzi sì, ma solo per poche ore. Giornata movimentata alla Copper Arena di Londra, sede del torneo di qualificazione ai Giochi 2020. Nel tardo pomeriggio, al termine di alcuni match tra cui la sconfitta dell'azzurro Salvatore Cavallaro (75 kg) contro l'armeno Arman Darchinyan e la vittoria di Giordana Sorrentino (51 kg) contro l'armena Anush Grigoryan, il gruppo di lavoro del Cio annuncia lo stop immediato del torneo. In serata la precisazione: il torneo verrà fermato solo a partire dalla fine della sessione serale di lunedì 16 marzo. Quindi all'azzurro Vincenzo Mangiacapire viene data la chance di salire sul ring contro l'israeliano Kapuer. Rinviati anche il torneo di qualificazione delle Americhe, che doveva cominciare a fine mese a Buenos Aires e quello dei 'ripescaggi' mondiali fissati per maggio a Parigi.

La nota ufficiale

Nel comunicato viene anche precisato che "la Task Force continuerà a valutare quotidianamente la situazione, con l'obiettivo di completare la distribuzione dei restanti posti della quota pugili di Tokyo 2020 a maggio e giugno. La priorità rimane la qualificazione degli atleti sul campo, tutte le parti interessante saranno informate non appena saranno disponibili ulteriori notizie. Allo stesso tempo, il Cio è pienamente impegnato nell'organizzazione dei Giochi olimpici di Tokyo 2020, come è stato recentemente detto".