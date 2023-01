A un anno esatto dal caso che scosse il clan azzurro ai Giochi olimpici di Pechino, Arianna Fontana si sfoga sui social e spiega la sua posizione nei confronti della Federazione: "Non è cambiato nulla rispetto a qualche mese fa, non ci sono state comunicazioni costruttive per la mia partecipazione a Milano-Cortina. Non tollelerò più certe decisioni, non c'è più fiducia nello staff federale. Ho davanti a me tante carte sul tavolo, anche quelle più impensabili"

"Lascio Salt Lake City dopo aver rimesso i pattini ed esplorato nuove opzioni . Ho deciso di aggregarmi al viaggio che Anthony aveva già in programma qui per vedere cosa hanno da offrire gli Stati Uniti e SLC nel caso dovessi continuare il mio viaggio olimpico . Vorrei ringraziare gli allenatori e i gruppi d’allenamento con cui ho pattinato mentre ero qui. Grazie per aver accolto me e il mio allenatore a braccia aperte. È passato un po' di tempo dall'ultima volta che vi ho aggiornato sui problemi che ho dovuto e devo affrontare. Purtroppo non ci sono state comunicazioni costruttive sulla mia partecipazione ai Giochi Olimpici del ‘26 da parte della FISG dopo che, dall’aprile scorso, ci sono state ammissioni, da parte del presidente della FISG, di errori commessi e fatto promesse che non sono mai state mantenute. Lo staff rimane, in parte, quello che ha permesso ad atleti di prendermi di mira durante gli allenamenti e questo non è accettabile . La strada davanti a me non è facile, ma so che non tollererò più che il personale tecnico e federale prenda decisioni per isolarmi senza assumersi la responsabilità di queste decisioni".

Cala il sipario sulle Olimpiadi di Pechino, e dopo due settimane di emozioni, gare, trionfi e cadute, è l’ora dei bilanci. Quello dell’Italia parla di 2 ori, 7 argenti e 8 bronzi . Diciassette medaglie in tutto, secondo bottino più cospicuo di sempre alle Olimpiadi invernali (dopo Lillehammer 1994, con 20). Ma ad ogni medaglia corrisponde anche un premio in denaro per l’atleta che l’ha vinta, premi che variano da Paese a Paese in quanto vengono decisi ed assegnati dai singoli Comitati olimpici nazionali dato che il CIO non ne prevede, per i medagliati.

"Fiducia in FISG è irrecuperabile, non gareggerò per loro"

"Alla base della nostra società c'è il senso di responsabilità nei confronti delle proprie azioni e parole. Non vedo perché dovrebbe essere diverso nello sport. Negare e non affrontare i problemi ha solo creato più problemi e so che non posso avere quel tipo di persone o problemi intorno a me se decidessi di continuare. Questo non è mai stato un "anno sabbatico", non ho gareggiato perché non posso giustificare di gareggiare per una federazione che condona comportamenti e decisioni dannose nei miei confronti. Finché quelle decisioni e azioni saranno approvate, non tornerò e se dovessi decidere di competere in futuro, il mio percorso sarà completamente separato da quello che il direttore tecnico e il suo staff hanno pianificato per il gruppo italiano. In quel caso, mi dispiacerà non allenarmi con il resto degli atleti italiani, ma la mia fiducia nello staff tecnico e federale è irrecuperabile. Ho davanti a me decisioni importanti da prendere e tutte le carte sono sul tavolo, anche quelle che pensavo non avrei mai preso in considerazione".