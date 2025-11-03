⁠" Il 22 dicembre andremo dal presidente della Repubblica Mattarella per la cerimonia della consegna del tricolore per i Giochi di Milano-Cortina", annuncia il presidente del Coni Luciano Buonfiglio a margine della consegna dei Collari d'Oro al merito sportivo. "I nomi dei quattro portabandiera arriveranno qualche giorno prima", ha aggiunto. " Sono riuscito a ottenere dal Cio la possibilità di avere quattro portabandiera, due ragazze e due ragazzi, sui nomi stiamo lavorando. Per me sono tanti i valori che determinano la scelta, devono essere anche rappresentativi dei valori dello sport".

"Siamo condannati a essere un modello di comportamento e valori"

Durante la cerimonia, Buonfiglio ha tessuto le lodi del movimento sportivo italiano: "Mi è piaciuto tutto, tante discipline, società, dirigenti, tecnici, atleti, atlete di diverse discipline ma con un’anima sola che rappresenta quei valori che siamo condannati a portare avanti, siamo l’ultimo baluardo per mantenere obiettivi come rispetto, passione, entusiasmo, determinazione, non esistono scorciatoie, è l’esempio quotidiano di chi vuole mettercela tutta. Siamo piacevolmente condannati ad essere modello di comportamento e valori. Viva lo sport italiano, viva il Coni".