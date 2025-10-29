Olimpiadi 2026, svelati i premi per le medaglie italiane a Milano-Cortina
Durante la conferenza stampa a 100 giorni dall'inizio dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina, sono stati svelati i premi per gli atleti azzurri che andranno sul podio. Confermate le stesse cifre di Parigi 2024, con 180mila euro per gli ori, 90mila per gli argenti e 60mila per i bronzi. Il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, ha fissato l'obiettivo: "Vogliamo passare a 19 medaglie". Due in più di quelle vinte a Pechino nel 2022
- Alla Triennale di Milano, in occasione della conferenza organizzata per i -100 giorni all'inizio delle Olimpiadi invernali, sono state svelate le cifre riservate agli atleti e alle atlete italiane che andranno a medaglia. Di seguito gli importi, gli stessi di Parigi 2024:
- Oro: 180mila euro
- Argento: 90mila euro
- Bronzo: 60mila euro
- Saranno le prime Olimpiadi da presidente del Coni per Luciano Buonfiglio, intervenuto durante la conferenza: "Vivo un momento emozionante, ho l'onore di rappresentare lo sport italiano". Senza scaramanzia, ha voluto fissare l'obiettivo medaglie per la prossima rassegna: "Come minimo, vogliamo passare a quota 19". Due in più di quelle conquistate a Pechino nel 2022
- Nel 2022 l'Italia ha conquistato 17 podi, seconda edizione più ricca dopo quella di Lillehammer nel 1994 (20 medaglie in totale). La spedizione azzurra però è finita solo 13^ nel medagliere a causa dei "soli" due ori vinti. Il dettaglio delle medaglie a Pechino:
- 2 ori
- 7 argenti
- 8 bronzi
- La somma record è stata versata in occasione dell'ultima Olimpiade, quella estiva a Parigi nel 2024: 4 milioni e 230mila euro grazie al bottino di 12 ori, 13 argenti e 15 bronzi
- Una cifra frutto delle tante vittorie azzurre e anche degli aumenti stabiliti dal Coni già per l'edizione di Tokyo 2020. Fino ai Giochi in Giappone, i premi erano di 150mila euro per l'oro, 75mila per l'argento e 50mila per il bronzo
- Hong Kong: 700mila euro*
- Singapore: 650mila
- Taiwan: 550mila
- Serbia: 200mila
- Malesia: 197,5mila
- India: 193mila
- Marocco: 186mila
- ITALIA: 180mila
- Lituania: 167,7mila
- Ungheria: 144mila