Olimpiadi 2026, svelati i premi per le medaglie italiane a Milano-Cortina

Durante la conferenza stampa a 100 giorni dall'inizio dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina, sono stati svelati i premi per gli atleti azzurri che andranno sul podio. Confermate le stesse cifre di Parigi 2024, con 180mila euro per gli ori, 90mila per gli argenti e 60mila per i bronzi. Il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, ha fissato l'obiettivo: "Vogliamo passare a 19 medaglie". Due in più di quelle vinte a Pechino nel 2022

