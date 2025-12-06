Offerte Sky
Milano-Cortina, inizia il viaggio della fiamma olimpica. FOTO e VIDEO

È iniziato dallo Stadio dei Marmi il viaggio della fiamma olimpica di Milano-Cortina. Giovanni Malagò, presidente della Fondazione dei Giochi invernali, ha acceso il braciere del viaggio della fiamma. La staffetta è cominciata con il primo tedoforo, Gregorio Paltrinieri, seguito da Elisa Di Francisca, Gianmarco Tamberi e Achille Polonara. Sono 164 i tedofori a Roma: tra questi Achille Lauro, Berrettini, Datome e altri nomi importanti dello sport e dello spettacolo

POLONARA RICEVE LA FIAMMA DA TAMBERI. VIDEO

