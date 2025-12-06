Milano-Cortina, inizia il viaggio della fiamma olimpica. FOTO e VIDEO
È iniziato dallo Stadio dei Marmi il viaggio della fiamma olimpica di Milano-Cortina. Giovanni Malagò, presidente della Fondazione dei Giochi invernali, ha acceso il braciere del viaggio della fiamma. La staffetta è cominciata con il primo tedoforo, Gregorio Paltrinieri, seguito da Elisa Di Francisca, Gianmarco Tamberi e Achille Polonara. Sono 164 i tedofori a Roma: tra questi Achille Lauro, Berrettini, Datome e altri nomi importanti dello sport e dello spettacolo
Sono 164 i tedofori presenti oggi a Roma.
- La lista dei tedofori di Roma è ricca di nomi eccellenti sia del mondo dello sport che dello spettacolo. Tra questi ci sono Matteo Berrettini, Gigi Datome, Andrea Bagnani, Max Biaggi, Giuseppe Tornatore, Achille Lauro, Noemi, Claudia Gerini e Lavinia Biagiotti.
- Giancarlo Peris, ultimo tedoforo dei Giochi di Roma 1960, ha portato all'interno dello Stadio dei Marmi la lanterna dove viene custodito il fuoco che dà origine ai Giochi Invernali.
- Giovanni Malagò, presidente della Fondazione Milano-Cortina 2026, ha acceso il il braciere del viaggio della fiamma.
- "Sono contento di essere qui con grandi campioni, non vedo l'ora che inizino - ha commentato Gregorio Paltrinieri. Diamo un messaggio di unione, le Olimpiadi servono a questo. Per me è stato incredibile essere il primo e far parte di questa staffetta oggi, è un bel riconoscimento alla carriera". Poi sulle Olimpiadi di Los Angeles 2028: "Mancano due anni e mezzo, per me è importante ripartire da qui. Questo biennio cercherò di farlo al mio meglio".
- Gianmarco Tamberi, uno dei tedofori di Milano-Cortina, ha commentato la staffetta con Achille Polonara all'interno dello Stadio dei Marmi: "Lo conosco bene, siamo amici fin da piccoli e siamo marchigiani entrambi. Passare la fiamma a lui è stata una soddisfazione immensa. So cosa ha passato e non è da augurare a nessuno, ma lui ha affrontato tutto da guerriero". Sulla staffetta: "È stato fantastico. Come me lo hanno detto ho accettato immediatamente".
- "Questa giornata è stata molto emozionante. Ed è un'emozione anche essere qui in piedi, fino a qualche settimana fa ero in carrozzina quindi è già un successo esserci", ha commentato Achille Polonara dopo aver portato la fiamma olimpica. Il cestista in seguito si è soffermato sulla sua battaglia contro la leucemia: "È stata complicata, spero di essere alla fine e che da adesso in poi le cose vadano meglio"
- "Ripartiamo da Roma dopo il dicembre del 2005. Il sogno è proiettato verso il futuro, ma siamo concentrati nel presente, in un'organizzazione che possa essere accogliente, che possa garantire il miglior risultato sportivo. Credo che abbia un senso coltivare questo sogno: non più di partire da Roma ma di arrivare a Roma, quello che si è consacrato nel 1960", così Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani.
- L'ex cestista Gigi Datome con la fiamma olimpica davanti Castel Sant'Angelo.
- Il tennista Matteo Berrettini
- Uno dei 164 tedofori di Roma con la fiamma olimpica in Via della Conciliazione, alle sue spalle la Basilica di San Pietro