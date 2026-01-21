Offerte Sky
Mattarella incontra gli atleti paralimpici al Quirinale: "Siete motivo di orgoglio". FOTO

L'INCONTRO fotogallery
14 foto

In mattinata il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Quirinale le atlete e gli atleti paralimpici vincitori delle medaglie d'oro ai Campionati del Mondo e alle Deaflympics 2025: "È motivo di orgoglio quello che avete fatto. Per questo vi ringrazio per questa testimonianza di capacità, di impegno, che fa superare le difficoltà". Poi l'annuncio per l'apertura dei Giochi Paralimpici: "Ci vedremo a Verona"

MILANO-CORTINA, I PRIMI ATLETI ITALIANI CONVOCATI

I tedofori di Milano-Cortina: c'è anche Allegri

Olimpiadi

La fiamma olimpica continua il suo percorso attraverso l’Italia, facendo tappa a Borgomanero il...

43 foto

Milano-Cortina, l'hockey debutta nella nuova Arena

Olimpiadi

Le prime immagini dalla Milano Santa Giulia Ice Hockey Arena, dove si svolgerà il torneo maschile...

26 foto

Milano-Cortina: le città e gli impianti di gara

Olimpiadi

Meno 30 giorni ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026: saranno un'Olimpiade diffusa, con tre...

16 foto

Tutti i portabandiera azzurri ai Giochi Olimpici

Olimpiadi

Il Coni ha annunciato ufficialmente i portabandiera italiani per i Giochi Olimpici invernali del...

53 foto
Italy's flag bearer Michela Moioli leads the delegation as they enter the stadium during the opening ceremony of the Beijing 2022 Winter Olympic Games, at the National Stadium, known as the Bird's Nest, in Beijing, on February 4, 2022. (Photo by Jewel SAMAD / AFP) (Photo by JEWEL SAMAD/AFP via Getty Images)

Snoop Dogg "coach onorario" Usa a Milano-Cortina

Olimpiadi

Le Olimpiadi invernali in Italia avranno un protagonista in più, Snoop Dogg. Il rapper americano...

15 foto

    Olimpiadi, la Giamaica del bob si qualifica ancora

    Olimpiadi

    La Giamaica del bob si è qualificata ufficialmente a Milano-Cortina 2026: sarà la nona...

    Malagò: "Brignone, straordinaria impresa sportiva"

    Olimpiadi

    Il presidente della Fondazione Milano Cortina 2026, a margine di un evento a Roma, ha parlato del...

    Valcepina si frattura tibia e perone: addio Giochi

    SHORT TRACK

    Grave infortunio per Martina Valcepina, che in una caduta nel corso dei quarti di finale dei 500...