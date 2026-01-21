In mattinata il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Quirinale le atlete e gli atleti paralimpici vincitori delle medaglie d'oro ai Campionati del Mondo e alle Deaflympics 2025: "È motivo di orgoglio quello che avete fatto. Per questo vi ringrazio per questa testimonianza di capacità, di impegno, che fa superare le difficoltà". Poi l'annuncio per l'apertura dei Giochi Paralimpici: "Ci vedremo a Verona"

MILANO-CORTINA, I PRIMI ATLETI ITALIANI CONVOCATI