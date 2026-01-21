La Giamaica del bob si è qualificata ufficialmente a Milano-Cortina 2026: sarà la nona partecipazione ai Giochi del Paese caraibico, che iniziò la sua favola a Calgary 1988, storia resa celebre dal film “Cool Runnings”. La federazione chiede però aiuto ai sostenitori e lancia una raccolta fondi coprire le spese di viaggio e per l'acquisto delle attrezzature

La Giamaica l’ha rifatto. Ai Giochi di Milano-Cortina 2026 ci sarà di nuovo , e il prossimo 6 febbraio tornerà in gara nel bob sulla nuova pista di Cortina d'Ampezzo dopo essersi qualificata ufficialmente: a dispetto di chi si stupisce ancora, sarà la nona partecipazione ai Giochi della nazionale che iniziò la sua storia con Calgary 1988 quando il sogno giamaicano del bob fu raccontato anche nel film Disney "Cool Runnings". La Federazione ha comunicato la notizia attraverso i propri canali social, confermando la presenza alle prossime Olimpiadi invernali degli atleti Andrae Dacres, Junior Harris, Tyquendo Tracey, Joel Fearon . La nazionale giamaicana parteciperà a tre gare diverse: monobob femminile, bob a due e bob a quattro maschili così come aveva fatto a Pechino 2022, quando Jazmine Fenlator-Victorian aveva chiuso al 19° posto su 20 nel monobob.

La raccolta fondi per Milano-Cortina

A Milano-Cortina saranno in gara Mica Moore (monobob femminile) e due equipaggi maschili (bob a due e a quattro) con la possibilità che si aggiunga anche un equipaggio al femminile in caso di riallocazione di una quota nel bob a due. Lontani i tempi di Calgary 1988, quando “la Giamaica del bob” faceva sorridere: oggi il movimento bobbistico del paese caraibico è più strutturato ed è diventato una presenza costante ai Giochi. Tuttavia, fa sapere la federazione, serviranno aiuti economici, e per questo ha lanciato una raccolta fondi: “Ce l'abbiamo fatta - il messaggio sui social -. Ci siamo ufficialmente qualificati per le Olimpiadi! Ora ci rivolgiamo ai nostri fantastici sostenitori, voi, per aiutarci a superare un ostacolo finanziario. La vostra generosità coprirà le spese di viaggio essenziali e l'acquisto di attrezzature di alta qualità”.