Milano-Cortina 2026. la Fiamma olimpica illumina il Duomo: l'accensione del braciere. FOTO

Piazza Duomo accoglie con passione la torcia olimpica per l'ultima delle sue tappe lungo la Penisola e si illumina con l'accensione del braciere al termine della lunghissima staffetta. L'ultimo atto tocca alla prima ballerina ed étoile del Teatro alla Scala Nicoletta Manni: "È stata una gioia e un onore portare la fiamma ed essere l'ultima ad accendere il braciere, un momento che porterò sempre nel cuore". Tra le tedofore finali anche le ex tenniste Flavia Pennetta e Francesca Schiavone 

    Mattarella: "Valori olimpici fonte di ispirazione"

    milano-cortina

    Il Presidente della Repubblica alla cena dei Capi di Stato a Milano: "L'Italia è onorata di...

    C'è la cerimonia d'apertura: programma venerdì

    Olimpiadi invernali

    Riflettori puntati su San Siro per la Cerimonia d'Apertura dei Giochi Olimpici Invernali, ma sarà...

    Fiamma in Duomo. Mattarella: "Un onore Giochi qui"

    live milano-cortina

    Fiamma olimpica in piazza del Duomo. Intanto Mattarella alla cena dei Capi di Stato: "Valori...