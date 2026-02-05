Piazza Duomo accoglie con passione la torcia olimpica per l'ultima delle sue tappe lungo la Penisola e si illumina con l'accensione del braciere al termine della lunghissima staffetta. L'ultimo atto tocca alla prima ballerina ed étoile del Teatro alla Scala Nicoletta Manni: "È stata una gioia e un onore portare la fiamma ed essere l'ultima ad accendere il braciere, un momento che porterò sempre nel cuore". Tra le tedofore finali anche le ex tenniste Flavia Pennetta e Francesca Schiavone

OLIMPIADI: NEWS LIVE