È il giorno più atteso alle Olimpiadi di Milano-Cortina, quello che segna l'inizio ufficiale dei XXV Giochi Olimpici Invernali. I riflettori del mondo saranno su San Siro, dove alle 20 è in programma la cerimonia d'apertura. Sarà, però, anche un venerdì di gare. In chiave Italia prosegue il cammino del duo Constantini-Mosaner, impegnati nella fase a gironi del doppio misto di curling contro Svizzera ed Estonia. Previsti anche due incontri femminili di hockey su ghiaccio, mentre all'Ice Skating Arena di Assago inizia il programma del pattinaggio di figura con il Team Event.