Olimpiadi Milano Cortina, il programma delle gare di oggi

Olimpiadi invernali

Riflettori puntati su San Siro per la Cerimonia d'Apertura dei Giochi Olimpici Invernali, ma sarà un venerdì anche di gare. Prosegue il programma di curling (doppio misto) e hockey su ghiaccio (donne), primi appuntamenti nel pattinaggio di figura con la gara a squadre

È il giorno più atteso alle Olimpiadi di Milano-Cortina, quello che segna l'inizio ufficiale dei XXV Giochi Olimpici Invernali. I riflettori del mondo saranno su San Siro, dove alle 20 è in programma la cerimonia d'apertura. Sarà, però, anche un venerdì di gare. In chiave Italia prosegue il cammino del duo Constantini-Mosaner, impegnati nella fase a gironi del doppio misto di curling contro Svizzera ed Estonia. Previsti anche due incontri femminili di hockey su ghiaccio, mentre all'Ice Skating Arena di Assago inizia il programma del pattinaggio di figura con il Team Event. 

Milano-Cortina 2026, il programma di venerdì 6 febbraio

  • ore 9.55: PATTINAGGIO DI FIGURA: Team Event - Corto coppie danza
  • ore 10.05: CURLING (doppio misto, fase a gironi): Svezia-Gran Bretagna, ITALIA-Svizzera, Stati Uniti-Canada
  • ore 11.35: PATTINAGGIO DI FIGURA: Team Event - Corto coppie artistico
  • ore 12.10: HOCKEY SU GHIACCIO (donne, fase a gironi): Francia-Giappone
  • ore 13.35: PATTINAGGIO DI FIGURA: Team Event - Corto singolo donne
  • ore 14.35: CURLING (doppio misto, fase a gironi): Repubblica Ceca-Stati Uniti, Estonia-ITALIA, Corea del Sud-Gran Bretagna, Svezia-Norvegia
  • ore 14.40: HOCKEY SU GHIACCIO (donne, fase a gironi): Repubblica Ceca-Svizzera
  • ore 20: Cerimonia d'Apertura

