Olimpiadi Milano-Cortina, discesa libera maschile di sci: risultato in diretta live
È il giorno di una delle gare più attese delle Olimpiadi: la discesa libera maschile. Sulla pista Stelvio di Bormio l'Italia sogna in grande con Franzoni, Paris, Casse e Schieder. Tra i rivali, riflettori puntati soprattutto su Von Allmen e Odermatt. La gara è in programma alle 11.30, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
in evidenza
DISCESA LIBERA LIVE DALLE 11.30
I PETTORALI DEGLI ITALIANI
- Giovanni Franzoni (11)
- Dominik Paris (12)
- Mattia Casse (14)
- Florian Schieder (15)
Dall'amore per gli sci all'obiettivo MIlano-Cortina, con una dedica speciale per l'amico Matteo Franzoso: Giovanni Franzoni si è raccontato a Sky Sport Insider alla vigilia delle Olimpiadi
Franzoni vuole continuare a stupire tutti. Anche all'Olimpiade
Sarà la quinta olimpiade per Dominik Paris che debuttava ai Giochi Olimpici 16 anni fa, a Vancouver 2010. Sulla sua pista, dove ha vinto sette volte (sei discese e un superG), Paris andrà a caccia della prima medaglia olimpica in carriera. L'ultima vittoria risale al 9 marzo 2025, nel superG di Kvitfjell (due giorni dopo la vittoria in discesa)
Le ultime news da Bormio
L'ultima volta sulla Stelvio
L'ultima discesa libera sulla Stelvio risale al 28 dicembre 2024, nella Coppa del Mondo 2024-2025. Vinse lo svizzero Alexis Monney, davanti al connazionale Von Allmen. Terzo posto per il canadese Cameron Alexander
Come era andata nel 2022
Quattro anni fa a Pechino, sulle nevi di Xiaohaituo, vinse l'elvetico Beat Feuz, davanti al francese Johan Clarey e l'austriaco Matthias Mayer. Migliore degli italiani Dominik Paris, sesto a 52 centesimi dal campione olimpico
I favoriti della gara
Oltre agli italiani, tutti competitivi per una medaglia in questa specialità, i riflettori sono puntati sugli svizzeri Franjo Von Allmen e Marco Odermatt. Il vincitore delle ultime quattro Coppe del Mondo ha già trionfato quest'anno in discesa a Beaver Creek, Val Gardena e Wengen. Von Allmen, invece, cerca la prima medaglia olimpica in carriera ed è reduce dal successo a Crans-Montana. Attenzione ad altri due elvetici, Alexis Monney e Stefan Rogentin, ma anche a Ryan Cochran-Siegle, Vincent Kriechmayer, Cameron Alexander, Daniel Hemetsberger, Maxence Muzaton e Nils Allegre
Come sono andate le prove
Tra gli azzurri ha ben figurato in prova soprattutto Giovanni Franzoni. Reduce dalla vittoria a Kitzbuhel, lo sciatore lombardo ha collezionato un secondo e un terzo posto nelle prime due prove. Bene anche Mattia Casse, primo nella seconda prova e Florian Schieder (secondo nella prova/2). Dominik Paris, quinto nella prima prova, ha registrato tempi più alti nelle due prove successive
Italia con quattro "assi"
L'Italia sogna una medaglia che nella specialità manca da Sochi 2014, dall'argento di Christof Innerhofer. La Nazionale può contare su quattro assi: Giovanni Franzoni, Dominik Paris, Florian Schieder e Mattia Casse
La pista Stelvio
La Stelvio è uno dei simboli di questo sport e ospiterà sia le gare di sci alpino che quelle dello sci alpinismo, per la prima volta nel programma olimpico. Il tracciato di sci alpino è noto per le sue difficoltà tecniche: 3.442 metri di lunghezza, un dislivello di 1.023 metri e una pendenza che tocca punte del 63%
Si gareggia sulla pista Stelvio di Bormio dalle ore 11.30: sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
La prima giornata ufficiale delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 offre una delle gare più attese: la discesa libera maschile