Le parole a Rai Sport di Dominik Paris, deluso per una gara conclusa dopo appena 20 secondi: "Ho perso uno sci, non riesco a spiegarmi come sia potuto succedere. Il tracciato era un po' mosso in quel punto, ma uno sci non dovrebbe aprirsi così. Oggi purtroppo non sono stato fortunato e non ho potuto dimostrare ciò di cui sono capace. È stato bello chiudere il cerchio con la medaglia in discesa, ma oggi avrei voluto vedere fin dove potevo arrivare. C’era la possibilità, ma bisogna arrivare al traguardo. Era un tracciato davvero adatto a me"