Olimpiadi Milano Cortina, SuperG maschile di sci: risultato in diretta live
Franjo Von Allmen al comando sulla "Stelvio" nel superG olimpico. Niente medaglia per Giovanni Franzoni, attualmente sesto al traguardo. Fuori Paris che perde lo sci destro dopo pochi secondi di gara. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
- Franjo von Allmen (Sui) 1:25.32
- Ryan Cochran-Siegle (Usa) +0.13
- Marco Odermatt (Sui) +0.28
- Nils Allegre (Fra) +0.31
- Raphael Haaser (Aut) +0.57
- Giovanni Franzoni (Ita) +0.63
- Vincent Kriechmayr (Aut) +0.78
- Fredrik Moeller (Nor) +0.80
- Stefan Rogentin (Sui) +0.82
- Alexis Monney (Sui) +0.90
Paris: "Non ho potuto dimostrare il mio potenziale"
Le parole a Rai Sport di Dominik Paris, deluso per una gara conclusa dopo appena 20 secondi: "Ho perso uno sci, non riesco a spiegarmi come sia potuto succedere. Il tracciato era un po' mosso in quel punto, ma uno sci non dovrebbe aprirsi così. Oggi purtroppo non sono stato fortunato e non ho potuto dimostrare ciò di cui sono capace. È stato bello chiudere il cerchio con la medaglia in discesa, ma oggi avrei voluto vedere fin dove potevo arrivare. C’era la possibilità, ma bisogna arrivare al traguardo. Era un tracciato davvero adatto a me"
In archivio la prima parte di gara, ma ormai il podio appare blindato a meno di inserimenti clamorosi con i pettorali alti. Franjo Von Allmen sta per diventare il terzo sciatore alpino di sempre a vincere tre ori nella stessa edizione dei Giochi Olimpici dopo Toni Sailer (1959) e Jean-Claude Killy (1968)
Franzoni: "Sciato bene, ma ho pagato la parte centrale"
Le parole a Rai Sport di Giovanni Franzoni dopo il sesto posto in superG: "Alla fine ho sciato bene in tutti i settori, purtroppo nella parte centrale ho preso 6 decimi. Era la parte di scorrimento, in cui bisognava stare più chiusi. Devo gestire meglio gli spigoli: sto imparando e non sono perfetto. Franjo è stato perfetto, c'è solo da imparare: tre ori alla prima Olimpiade non è da tutti"
Casse al 16° posto
Niente da fare per Mattia Casse che chiude all'ultimo posto tra i 16 atleti arrivati al traguardo: 2''05 di ritardo per il piemontese da Franjo Von Allmen
Marco Schwarz fuori dai primi 10, alle spalle anche di Innerhofer: tocca adesso all'ultimo italiano, Mattia Casse
È calata tanto la visibilità e sta influendo sul rendimento degli sciatori adesso al via. Tempo alto per Vincent Kriechmayr che chiude alle spalle di Giovanni Franzoni. Franjo Von Allmen vede ormai a un passo il terzo oro consecutivo in questi Giochi Olimpici
Caduta per Paris
Dura pochi secondi la gara di Dominik Paris che perde lo sci (destro, che si stacca dall'esterno) e va a terra, per fortuna senza conseguenze. Si chiudono così le Olimpiadi dell'azzurro, bronzo in discesa libera
Tocca a Paris
Moeller parte meglio di von Allmen, ma perde tanto nel secondo settore e nella parte finale: per il norvegese settimo tempo con otto decimi di ritardo dal leader. Tocca adesso a Dominik Paris!
Babinsky fuori dalla top 10, ultimo tra gli atleti arrivati al traguardo. Ancora due italiani tra i partenti: Dominik Paris (pettorale 13) e Mattia Casse (pettorale 17)
Odermatt al 3° posto
Marco Odermatt deve rinviare l'appuntamento con l'oro olimpico! Lo svizzero chiude al terzo posto, lontano 28 centesimi da Von Allmen che vede sempre più vicino un altro successo in queste Olimpiadi. Perde una posizione Franzoni che scivola al sesto posto
Franzoni al 5° posto
Niente medaglia per Giovanni Franzoni che parte bene, ma perde 64 centesimi da von Allmen nel secondo settore, quello della Carcentina. Un ritardo che non riesce a recuperare nella seconda parte di gara. Quinto posto per il bresciano a 63 centesimi dall'elvetico
Tocca a Giovanni Franzoni!
Lontano l'austriaco Haaser, fuori dal podio virtuale. Tocca adesso a Giovanni Franzoni, l'unico vicino a von Allmen nella discesa libera
Von Allmen va in testa
Linee pulite e grande velocità per Franjo Von Allmen che passa al comando con il tempo di 1:25.32. Vedremo se sarà una prova da medaglia d'oro anche oggi
Delude Monney che perde in tutti i parziali da Cochran-Siegle e chiude a 77 centesimi dall'attuale leader. Vediamo adesso Franjo Von Allmen, a caccia del terzo oro
Tempo alto anche per il ceco Zabystran, attualmente ultimo tra i cinque arrivati al traguardo. Adesso spazio ai big: si parte con Alexis Monney, poi Franjo Von Allmen
Il prossimo italiano al via sarà Giovanni Franzoni con il pettorale 9
Innerhofer lontano da Cochran-Siegle
Arriva al traguardo il primo degli italiani: Innerhofer chiude in 1:26.50, lontano più di un secondo da Cochran-Siegle. Terzo posto provvisorio per l'azzurro, ma in tanti potranno inserirsi
Cochran-Siegle in testa, ora Innerhofer
Ryan Cochran-Siegle passa in testa: bella prova dello statunitense che migliora i tempi di Allegre nella parte alta. Cochran chiude in 1:25.45. Adesso tocca a Christof Innerhofer che inizia la sua quinta Olimpiade
Tante sbavature di Crawford che chiude lontano da Allegre: 1''22 di ritardo per il canadese
Il primo riferimento è quello del francese Allegre che chiude la sua prova in 1:25.63. Tocca adesso al canadese Crawford
Si parte sulla Stelvio: al cancelletto di partenza c'è Nils Allegre
SuperG, i primi 10 al via
- Nils Allegre (Fra)
- James Crawford (Can)
- Ryan Cochran-Siegle (Usa)
- Christof Innerhofer (Ita)
- Jan Zabystran (Cze)
- Alexis Monney (Sui)
- Franjo von Allmen (Sui)
- Raphael Haaser (Aut)
- Giovanni Franzoni (Ita)
- Marco Odermatt (Sui)
Sono 42 gli atleti al via, in rappresentanza di 21 Paesi diversi: il primo al via sarà il francese Allegre, l'ultimo l'irlandese Comerford
La quinta Olimpiade di Innerhofer
Inizia oggi la quinta olimpiade di Christof Innerhofer che in carriera ha già vinto due medaglie olimpiche, entrambe nel 2014: l'argento in discesa e il bronzo in supercombinata. Il 41enne della Val Pusteria vanta come miglior risultato stagionale in superG il sesto posto in Val Gardena
Casse a caccia del riscatto
Parola d'ordine riscatto, invece, per Mattia Casse che vuole migliorare l'undicesimo posto in discesa libera. Quest'anno il torinese non è andato oltre il sesto posto, centrato lo scorso 23 gennaio a Kitzbuhel
La stagione di Paris in superG
Paris vanta come miglior risultato stagionale in superG il quarto posto a Beaver Creek, lo scorso 5 dicembre. L'ultimo podio dell'azzurro nella specialità risale al 9 marzo 2025, quando vinse a Kvitfjell. A Bormio ha già vinto in superG nel 2018
Le ultime news da Bormio
La stagione di Franzoni in superG
Sono sei i superG disputati in stagione dallo sciatore bresciano, salito sul podio due volte: il terzo posto in Val Gardena a dicembre, poi la vittoria (la prima in Coppa del Mondo) a Wengen
I favoriti per le medaglie
Ruolo di favorito n. 1 per Marco Odermatt, a caccia del riscatto dopo il quarto posto in discesa. C'è poi Franjo Von Allmen, a caccia del terzo oro in queste olimpiadi. L'Italia punta di nuovo su Giovanni Franzoni e Dominik Paris, ma attenzione anche a Vincent Kriechmayr, Alexis Monney, Marco Schwarz e Raphael Haaser.
Gli azzurri al via
- Christof Innerhofer (5)
- Giovanni Franzoni (9)
- Dominik Paris (13)
- Mattia Casse (17)
Come era andata la discesa libera
Abbiamo ancora negli occhi la doppia medaglia azzurra nella discesa libera, con l'argento di Giovanni Franzoni e il bronzo di Dominik Paris. Una gara dominata da Franjo Von Allmen che ha poi vinto l'oro anche nella combinata a squadre
È podio in discesa: Franzoni argento, Paris bronzoVai al contenuto
Il tracciato della Stelvio
Si parte a quota 1.959m, 300 metri più in basso rispetto alla partenza della discesa libera. Il tracciato è lungo 2414 metri, con l'arrivo a quota 1.245m
La gara è in programma alle 11.30, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
Prosegue il programma di sci alpino alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Sulla pista Stelvio di Bormio è il giorno dedicato al superG maschile.