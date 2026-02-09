Dopo la beffa della prova maschile, con il 5° posto di Paris-Sala e il 7° di Franzoni-Vinatzer, martedì 10 febbraio è il giorno della combinata a squadre donne. 28 coppie al via, di cui quattro italiane. Le maggiori speranze sono su Goggia-Della Mea, curiosità per la giovanissima Giada D'Antonio con Nadia Delago. Favoritissima la coppia americana formata da Shiffrin e la neo-campionessa olimpica Johnson. Ecco tutte le atlete in gara

TUTTE LE MEDAGLIE ITALIANE FINORA