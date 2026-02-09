Olimpiadi Milano Cortina, sci alpino: le coppie della combinata femminile a squadre
Dopo la beffa della prova maschile, con il 5° posto di Paris-Sala e il 7° di Franzoni-Vinatzer, martedì 10 febbraio è il giorno della combinata a squadre donne. 28 coppie al via, di cui quattro italiane. Le maggiori speranze sono su Goggia-Della Mea, curiosità per la giovanissima Giada D'Antonio con Nadia Delago. Favoritissima la coppia americana formata da Shiffrin e la neo-campionessa olimpica Johnson. Ecco tutte le atlete in gara
- Discesa libera: SOFIA GOGGIA
- Slalom: LARA DELLA MEA
- Discesa libera: LAURA PIROVANO
- Slalom: MARTINA PETERLINI
- Discesa libera: NICOL DELAGO
- Slalom: ANNA TROCKER
- Discesa libera: NADIA DELAGO
- Slalom: GIADA D'ANTONIO
- Si partirà dalla manche di discesa alle 10.30. L'ordine di partenza delle azzurre sarà il seguente (sono 28 le coppie in gara):
- Laura Pirovano come 6^
- Sofia Goggia come 9^
- Nicol Delago come 10^
- Nadia Delago come 19^
- Romane Miradoli-Marie Lamure (FRA)
- Nina Ortlieb-Katharina Gallhuber (AUT)
- Ariane Raedler-Katharina Huber (AUT)
- Janine Schmitt-Melanie Meillard (SUI)
- Delia Durrer-Eliane Christen (SUI)
- Ilka Stuhec-Ana Bucik Jogan (SLO)
- Jacqueline Wiles-Paula Moltzan (USA)
- Cornelia Huetter-Katharina Truppe (AUT)
- Kajsa Vickhoff Lie-Bianca Bakke Westhoff (AUT)
- Breezy Johnson-Mikaela Shiffrin (in foto - USA). La coppia americana, formata dalla neo-campionessa olimpica di discesa e dalla leader di coppa del mondo, è la grande favorita per la vittoria
- Kira Weidle-Winkelmann-Emma Aicher (GER)
- Mirjam Puchner-Lisa Hoerhager (AUT)
- Jasmine Flury-Wendy Holdener (SUI)
- Corinne Suter (in foto)-Camille Rust (SUI)
- Isabella Wright-Nina O'Brien (USA)
- Laura Gauche-Marion Chevrier (FRA)
- Valerie Grenier-Laurence St-Germain (CAN)
- Camille Cerutti-Caitlin McFarlane (FRA)
- Keely Cashman-A.j. Hurt (USA)
- Barbora Novakova-Martina Dubovska (CZE)
- Elisa Negri-Alena Labastova (CZE)
- Cassidy Gray-Ali Nullmeyer (CAN)
- Nicole Begue-Francesca Farriol (ARG)
- Katarina Srobova-Petra Vhlova (SVK)