Olimpiadi Milano Cortina, sci alpino: le coppie della combinata femminile a squadre

Dopo la beffa della prova maschile, con il 5° posto di Paris-Sala e il 7° di Franzoni-Vinatzer, martedì 10 febbraio è il giorno della combinata a squadre donne. 28 coppie al via, di cui quattro italiane. Le maggiori speranze sono su Goggia-Della Mea, curiosità per la giovanissima Giada D'Antonio con Nadia Delago. Favoritissima la coppia americana formata da Shiffrin e la neo-campionessa olimpica Johnson. Ecco tutte le atlete in gara

    Milano-Cortina, i risultati degli italiani oggi

    milano-cortina

    Nell'hockey femminile l'Italia batte il Giappone 3-2, vittoria e qualificazione ai quarti. Alle...

    Ansa: Vonn, ridotta frattura con fissaggio esterno

    live treviso

    Lindsey Vonn è ricoverata da questa domenica all'ospedale di Treviso dove è stata operata per...

    Curling doppio misto: semifinale Italia-USA LIVE

    live milano-cortina

    Curling doppio misto, l'Italia batte gli USA ed è seconda nel girone: alle 18 semifinale in cui...