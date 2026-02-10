Sofia Goggia protagonista di una caduta (fortunatamente senza conseguenze) durante la combinata femminile di questo martedì alle Olimpiadi di Milano-Cortina. La campionessa bergamasca è uscita di pista poco dopo il terzo intermedio, quando aveva 42’’ di ritardo dalla leader di gara in quel momento, ponendo fine alla sua gara e a quella della compagna Lara Della Mea (che non gareggerà nella manche di slalom).

