Sofia Goggia caduta oggi nella combinata alle Olimpiadi di Milano-Cortina. FOTOGALLERY

Sofia Goggia protagonista di una caduta (fortunatamente senza conseguenze) durante la combinata femminile di questo martedì alle Olimpiadi di Milano-Cortina. La campionessa bergamasca è uscita di pista poco dopo il terzo intermedio, quando aveva 42’’ di ritardo dalla leader di gara in quel momento, ponendo fine alla sua gara e a quella della compagna Lara Della Mea (che non gareggerà nella manche di slalom). 

MILANO-CORTINA: RISULTATI E NEWS LIVE - CALENDARIO - MEDAGLIERE 

