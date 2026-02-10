Sofia Goggia caduta oggi nella combinata alle Olimpiadi di Milano-Cortina. FOTOGALLERY
Sofia Goggia protagonista di una caduta (fortunatamente senza conseguenze) durante la combinata femminile di questo martedì alle Olimpiadi di Milano-Cortina. La campionessa bergamasca è uscita di pista poco dopo il terzo intermedio, quando aveva 42’’ di ritardo dalla leader di gara in quel momento, ponendo fine alla sua gara e a quella della compagna Lara Della Mea (che non gareggerà nella manche di slalom).
- "Stamattina quando mi sono alzata stavo bene, ma in partenza mi sono accorta che non avevo la tensione giusta per una gara del genere. In termini di energie mentali ho pagato parecchio. Mi dispiace per la Della Mea, le ho precluso anche la possibilità di provare la pista da slalom. Come sto fisicamente? Bene, bene. E' stata una semplice scivolata, talmente liscia che non si è attivato nemmeno l’airbag..."
- Come spiegato da Sofia, alla base della scivolata c'è stato un errore di concentrazione. Si è fatta soprendere dopo un salto, ha perso il controllo di uno sci e poi, sul successivo cambio di direzione è finita a terra...
- Le prossime occasioni di medaglia per lei saranno il SuperG di giovedì e il gigante di domenica.