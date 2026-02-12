Mattarella, gioia Brignone e dispiacere Goggia: le reazioni del Presidente a Cortina
Sergio Mattarella ha assistito dal vivo a Cortina al Super G delle Olimpiadi Invernali che ha visto Federica Brignone vincere un'incredibile medaglia d'oro. La sua gioia per 'la Tigre' e il rammarico per l'uscita di Sofia Goggia. La giornata del Presidente della Repubblica riassunta nelle migliori foto
- L'arrivo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Cortina, accolto dal sindaco Gianluca Lorenzi e dal Presidente della Provincia di Belluno Roberto Padrin
- I saluti della presidente del CIO, Kirsty Coventry, e dal Presidente del CONI, Luciano Buonfiglio
- Una conversazione tra Mattarella e Conventry
- Il Presidente con la figlia Laura
- Mattarella supporta le Azzurre indossando la giacca della Nazionale con la scritta Italia
- Le frecce tricolori volano nel cielo di Cortina
- Mattarella e la Coventry assistono alla gara insieme al presidente della Fondazione Milano Cortina 2026, Giovanni Malagò
- Il saluto tra Mattarella e il presidente della regione Veneto, Alberto Stefani
- Un momento di tensione, come raccontano i volti della Coventry e di Malagò
- Mattarella applaude la prova di Federica Brignone che le è valsa una straordinaria medaglia d'oro
- Il dispiacere del Presidente per la caduta di Sofia Goggia
- Mattarella saluta il pubblico al termine della prova
- L'abbraccio tra Mattarella e Federica Brignone dopo l'oro conquistato