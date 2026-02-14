Milano-Cortina, il dramma di Malinin: le cadute e le lacrime nel libero
Due cadute e diversi errori hanno impedito a Ilia Malinin di centrare il podio nella prova individuale del pattinaggio di figura a Milano-Cortina. Lo statunitense, che ha finito la prova tra le lacrime, era arrivato con un margine tale sugli avversari da non avere dubbi sull'oro. "La pressione ti travolge. La gente dice che il favorito per l'oro pattinerà sempre male, ed è quello che succede", ha commentato Malinin che ha chiuso 8°. La fotosequenza della sua esibizione
- Una serata da dimenticare per Ilia Malinin che ha chiuso all'8° posto la prova individuale del pattinaggio di figura di Milano-Cortina. Il fuoriclasse statunitense ha terminato la sua prova al Forum di Assago tra le lacrime e con le mani sul volto, a causa di due cadute e molteplici errori che gli hanno impedito di finire sul podio.
- La stella statunitense era arrivata con un margine tale sugli avversari da non avere dubbi sull'oro, che invece è andato al kazako Mikhail Shaidorov. Sul podio anche i giapponesi Yuma Kagiyama (argento) e Shun Sato (bronzo). È la prima volta nella storia del pattinaggio ai Giochi Olimpici che un atleta rimonta dalla 5ª posizione del programma corto fino all'oro.
- "Mi sono allenato per tutti questi anni, ci sono arrivato, è passato tutto così in fretta. Non ho avuto il tempo di elaborare. La pressione delle Olimpiadi ti travolge. La gente dice che c'è una maledizione olimpica, che il favorito per la medaglia d'oro pattinerà sempre male ai Giochi: ed è quello che succede", ha commentato Malinin dopo la sua prova.
- "La pressione è incredibile. Non è facile, ma sono comunque orgoglioso di essere riuscito ad arrivare al traguardo. È quasi come se non fossi consapevole di dove mi trovassi nel programma. Di solito ho più tempo e una maggiore percezione di come stanno le cose, ma questa volta è passato tutto così in fretta. Mi sentivo bene e poi tutto mi è sfuggito di mano".
- Come detto, la prova di Malinin è stata caratterizzata da due cadute e molteplici errori.