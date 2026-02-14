Due cadute e diversi errori hanno impedito a Ilia Malinin di centrare il podio nella prova individuale del pattinaggio di figura a Milano-Cortina. Lo statunitense, che ha finito la prova tra le lacrime, era arrivato con un margine tale sugli avversari da non avere dubbi sull'oro. "La pressione ti travolge. La gente dice che il favorito per l'oro pattinerà sempre male, ed è quello che succede", ha commentato Malinin che ha chiuso 8°. La fotosequenza della sua esibizione

