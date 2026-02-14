Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Vai allo speciale Olimpiadi Invernali 2026
Arrow-link
Arrow-link

Milano-Cortina, il dramma di Malinin: le cadute e le lacrime nel libero

milano-cortina fotogallery
21 foto

Due cadute e diversi errori hanno impedito a Ilia Malinin di centrare il podio nella prova individuale del pattinaggio di figura a Milano-Cortina. Lo statunitense, che ha finito la prova tra le lacrime, era arrivato con un margine tale sugli avversari da non avere dubbi sull'oro. "La pressione ti travolge. La gente dice che il favorito per l'oro pattinerà sempre male, ed è quello che succede", ha commentato Malinin che ha chiuso 8°. La fotosequenza della sua esibizione

MILANO-CORTINA LIVE: I RISULTATI E LE NEWS

ALTRE FOTOGALLERY

Il medagliere di Milano-Cortina: Italia 2^

Olimpiadi

L'Italia sale a quota 18 medaglie dopo il bronzo di Michela Moioli nello snowboard cross...

24 foto

16 pattinatori da 13 Paesi: chi è Benoit Richaud

milano-cortina

No, non avete visto male e non si tratta nemmeno di sosia o di replay televisivi sempre della...

9 foto

Olimpiadi Invernali, medaglieri delle 25 edizioni

Olimpiadi

Milano-Cortina 2026 è già la seconda migliore spedizione di sempre per l'Italia ai Giochi...

25 foto

Gli azzurri con più medaglie ai Giochi invernali

milano-cortina

Arianna Fontana sempre più primatista, Federica Brignone e Francesca Lollobrigida salgono in...

30 foto

Le medaglie azzurre a Milano-Cortina

Olimpiadi

Michela Moioli conquista il bronzo nello snowboard cross, conquistando la terza medaglia della...

18 foto

Video in evidenza

    Olimpiadi: Ultime Notizie

    Gigante LIVE: Braathen in testa, Vinatzer lontano

    live milano-cortina

    Lucas Pinheiro Braathen in testa nella prima manche dello slalom gigante maschile sulla Stelvio....

    Curling femminile, Italia-Cina LIVE

    live milano-cortina

    Il sabato a Milano-Cortina inizia con il curling femminile e la sfida tra Italia-Cina, poi il...

    Clamoroso, Malinin fuori dal podio nel pattinaggio

    milano-cortina

    Clamoroso a Milano, la sta americana Malinin fuori dal podio nel pattinaggio di figura. Bronzo...