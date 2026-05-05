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Eileen Gu ruba la scena al Met Gala: l'incredibile vestito fatto di bolle. FOTO

Olimpiadi fotogallery
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Nello sci freestyle ha dominato ai Giochi olimpici di Pechino e Milano-Cortina. Ma Eileen Gu è diventata una vera e propria icona anche per quanto riguarda lo stile. E al Met Gala di New York ha davvero incantato tutti con un vestito di bolle da cui uscivano vere e proprie bolle di sapone. Le foto dell'evento

LINDSEY VONN AL MET GALA SENZA STAMPELLE

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