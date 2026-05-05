Eileen Gu ruba la scena al Met Gala: l'incredibile vestito fatto di bolle. FOTO
Nello sci freestyle ha dominato ai Giochi olimpici di Pechino e Milano-Cortina. Ma Eileen Gu è diventata una vera e propria icona anche per quanto riguarda lo stile. E al Met Gala di New York ha davvero incantato tutti con un vestito di bolle da cui uscivano vere e proprie bolle di sapone. Le foto dell'evento
- Ha solo 22 anni ma ha ormai da anni conquistato le copertine: 3 medaglie d'oro e 3 d'argento nelle diverse discipline dello sci freestyle alle Olimpiadi di Pechino e Milano-Cortina. Nata a San Franciso ma naturalizzata cinese, Eileen Gu è già nella storia delle discipline invernali. Ma non solo: ormai è diventata una vera e propria icona di stile
- Al Met Gala di lunedì 4 maggio, a New York, Eileen Gu ha di nuovo stupito e incantato tutti, indossando un abito davvero particolare: 15 mila microsfere di vetro da cui uscivano vere bolle di sapone!
- Il nome del vestito è "Airo Dress" ed è frutto della collaborazione tra la casa di moda olandese Iris van Herpen e la coppia artistica A.A. Murakami (Azusa Murakami e Alexander Groves)
- Un dettaglio della superficie dell'abito: come detto, sono 15mila piccole sfero di vetro, tutte lavorate a mano, che riflettono la luce ognuna in modo diverso. E un complesso meccanismo di microprocessori nascosti nel vestito liberano le bolle di sapone nell'aria