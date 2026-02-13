Medaglieri Olimpiadi invernali: tutti i vincitori e le classifiche nella storia
Milano-Cortina 2026 è già la seconda migliore spedizione di sempre per l'Italia ai Giochi Olimpici Invernali. Il miglior risultato all-time risale a Lillehammer 1994, con 20 medaglie (di cui 7 d'oro) e il quarto posto nel medagliere. C'è ancora tempo per gli azzurri di ritoccare quel record. Di seguito le top 5 nei medaglieri di tutte le 25 edizioni delle Olimpiadi Invernali e il piazzamento dell'Italia
- Norvegia (4 ori, 7 argenti, 6 bronzi)
- Finlandia (4 ori, 4 argenti, 3 bronzi)
- Austria (2 ori, 1 argento)
- Svizzera (2 ori, 1 argento)
- Stati Uniti (1 oro, 2 argenti, 1 bronzo)
- Norvegia (6 ori, 4 argenti, 5 bronzi)
- Stati Uniti (2 ori, 2 argenti, 2 bronzi)
- Svezia (2 ori, 2 argenti, 1 bronzo)
- Finlandia (2 ori, 1 argento, 1 bronzo)
- Canada, Francia, Austria (1 oro)
- Stati Uniti (6 ori, 4 argenti, 2 bronzi)
- Norvegia (3 ori, 4 argenti, 3 bronzi)
- Svezia (1 oro, 2 argenti)
- Canada (1 oro, 1 argento, 5 bronzi)
- Finlandia (1 oro, 1 argento, 1 bronzo)
- Norvegia (7 ori, 5 argenti, 3 bronzi)
- Germania (3 ori, 3 argenti)
- Svezia (2 ori, 2 argenti, 3 bronzi)
- Finlandia (1 oro, 2 argenti, 3 bronzi)
- Svizzera (1 oro, 2 argenti)
- Norvegia e Svezia (4 ori, 3 argenti, 3 bronzi)
- Svizzera (3 ori, 4 argenti, 3 bronzi)
- Stati Uniti (3 ori, 4 argenti, 2 bronzi)
- Francia (2 ori, 1 argento, 2 bronzi)
- Canada (2 ori, 1 bronzo)
- Norvegia (7 ori, 3 argenti, 6 bronzi)
- Stati Uniti (4 ori, 6 argenti, 1 bronzo)
- Finlandia (3 ori, 4 argenti, 2 bronzi)
- Germania (3 ori, 2 argenti, 2 bronzi)
- Austria (2 ori, 4 argenti, 2 bronzi)
- Unione Sovietica (7 ori, 3 argenti, 6 bronzi)
- Austria (4 ori, 3 argenti, 4 bronzi)
- Finlandia (3 ori, 3 argenti, 1 bronzo)
- Svizzera (3 ori, 2 argenti, 1 bronzo)
- Svezia (2 ori, 4 argenti, 4 bronzi)
- Unione Sovietica (7 ori, 5 argenti, 9 bronzi)
- Germania (4 ori, 3 argenti, 1 bronzo)
- Stati Uniti (3 ori, 4 argenti, 3 bronzi)
- Norvegia (3 ori, 3 argenti)
- Svezia (3 ori, 2 argenti, 2 bronzi)
- Unione Sovietica (11 ori, 8 argenti, 6 bronzi)
- Austria (4 ori, 5 argenti, 3 bronzi)
- Norvegia (3 ori, 6 argenti, 6 bronzi)
- Finlandia (3 ori, 4 argenti, 3 bronzi)
- Francia (3 ori, 4 argenti)
- Norvegia (6 ori, 6 argenti, 2 bronzi)
- Unione Sovietica (5 ori, 5 argenti, 3 bronzi)
- Francia (4 ori, 3 argenti, 2 bronzi)
- ITALIA (4 ori)
- Austria (3 ori, 4 argenti, 4 bronzi)
- Unione Sovietica (8 ori, 5 argenti, 3 bronzi)
- Germania Est (4 ori, 3 argenti, 7 bronzi)
- Svizzera (4 ori, 3 argenti, 3 bronzi)
- Paesi Bassi (4 ori, 3 argenti, 2 bronzi)
- Stati Uniti (3 ori, 2 argenti, 3 bronzi)
- Unione Sovietica (13 ori, 6 argenti, 8 bronzi)
- Germania Est (7 ori, 5 argenti, 7 bronzi)
- Stati Uniti (3 ori, 3 argenti, 4 bronzi)
- Norvegia (3 ori, 3 argenti, 1 bronzo)
- Germania Ovest (2 ori, 5 argenti, 3 bronzi)
- Unione Sovietica (10 ori, 6 argenti, 6 bronzi)
- Germania Est (9 ori, 7 argenti, 7 bronzi)
- Stati Uniti (6 ori, 4 argenti, 2 bronzi)
- Austria (3 ori, 2 argenti, 2 bronzi)
- Svezia (3 ori, 1 bronzo)
- Germania Est (9 ori, 9 argenti, 6 bronzi)
- Unione Sovietica (6 ori, 10 argenti, 9 bronzi)
- Stati Uniti (4 ori, 4 argenti)
- Finlandia (4 ori, 3 argenti, 6 bronzi)
- Svezia (4 ori, 2 argenti, 2 bronzi)
- Unione Sovietica (11 ori, 9 argenti, 9 bronzi)
- Germania Est (9 ori, 10 argenti, 6 bronzi)
- Svizzera (5 ori, 5 argenti, 5 bronzi)
- Finlandia (4 ori, 1 argento, 2 bronzi)
- Svezia (4 ori, 2 bronzi)
- Germania (10 ori, 10 argenti, 6 bronzi)
- Squadra Unificata (9 ori, 6 argenti, 8 bronzi)*
- Norvegia (9 ori, 6 argenti, 5 bronzi)
- Austria (6 ori, 7 argenti, 8 bronzi)
- Stati Uniti (5 ori, 4 argenti, 2 bronzi)
*rappresentava le ex repubbliche sovietiche in seguito alla dissoluzione dell'URSS
- Russia (11 ori, 8 argenti, 4 bronzi)
- Norvegia (10 ori, 11 argenti, 5 bronzi)
- Germania (9 ori, 7 argenti, 8 bronzi)
- ITALIA (7 ori, 5 argenti, 8 bronzi)
- Stati Uniti (6 ori, 5 argenti, 2 bronzi)
- Germania (12 ori, 9 argenti, 8 bronzi)
- Norvegia (10 ori, 10 argenti, 5 bronzi)
- Russia (9 ori, 6 argenti, 3 bronzi)
- Canada (6 ori, 5 argenti, 4 bronzi)
- Stati Uniti (6 ori, 3 argenti, 4 bronzi)
- Norvegia (13 ori, 5 argenti, 7 bronzi)
- Germania (12 ori, 16 argenti, 8 bronzi)
- Stati Uniti (10 ori, 13 argenti, 11 bronzi)
- Canada (7 ori, 3 argenti, 7 bronzi)
- Russia (5 ori, 4 argenti, 4 bronzi)
- Germania (11 ori, 12 argenti, 6 bronzi)
- Stati Uniti (9 ori, 9 argenti, 7 bronzi)
- Austria (9 ori, 7 argenti, 7 bronzi)
- Russia (8 ori, 6 argenti, 8 bronzi)
- Canada (7 ori, 10 argenti, 7 bronzi)
- Canada (14 ori, 7 argenti, 5 bronzi)
- Germania (10 ori, 13 argenti, 7 bronzi)
- Stati Uniti (9 ori, 15 argenti, 13 bronzi)
- Norvegia (9 ori, 8 argenti, 6 bronzi)
- Corea del Sud (6 ori, 6 argenti, 2 bronzi)
- Norvegia (11 ori, 6 argenti, 10 bronzi)
- Russia (10 ori, 10 argenti, 9 bronzi)
- Canada (10 ori, 10 argenti, 5 bronzi)
- Stati Uniti (9 ori, 9 argenti, 10 bronzi)
- Paesi Bassi (8 ori, 7 argenti, 9 bronzi)
- Norvegia (14 ori, 14 argenti, 11 bronzi)
- Germania (14 ori, 10 argenti, 7 bronzi)
- Canada (11 ori, 8 argenti, 10 bronzi)
- Stati Uniti (9 ori, 8 argenti, 6 bronzi)
- Paesi Bassi (8 ori, 6 argenti, 6 bronzi)
- Norvegia (16 ori, 8 argenti, 13 bronzi)
- Germania (12 ori, 10 argenti, 4 bronzi)
- Stati Uniti (9 ori, 9 argenti, 7 bronzi)
- Cina (9 ori, 4 argenti, 2 bronzi)
- Svezia (8 ori, 5 argenti, 5 bronzi)
- Norvegia (8 ori, 3 argenti, 7 bronzi)
- ITALIA (6 ori, 3 argenti, 9 bronzi)
- Stati Uniti (4 ori, 7 argenti, 3 bronzi)
- Francia (4 ori, 5 argenti, 1 bronzo)
- Germania (4 ori, 3 argenti, 2 bronzi)