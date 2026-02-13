Milano-Cortina 2026 è già la seconda migliore spedizione di sempre per l'Italia ai Giochi Olimpici Invernali. Il miglior risultato all-time risale a Lillehammer 1994, con 20 medaglie (di cui 7 d'oro) e il quarto posto nel medagliere. C'è ancora tempo per gli azzurri di ritoccare quel record. Di seguito le top 5 nei medaglieri di tutte le 25 edizioni delle Olimpiadi Invernali e il piazzamento dell'Italia

