Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Vai allo speciale Olimpiadi Invernali 2026
Arrow-link
Arrow-link

Medaglieri Olimpiadi invernali: tutti i vincitori e le classifiche nella storia

Olimpiadi fotogallery
25 foto

Milano-Cortina 2026 è già la seconda migliore spedizione di sempre per l'Italia ai Giochi Olimpici Invernali. Il miglior risultato all-time risale a Lillehammer 1994, con 20 medaglie (di cui 7 d'oro) e il quarto posto nel medagliere. C'è ancora tempo per gli azzurri di ritoccare quel record. Di seguito le top 5 nei medaglieri di tutte le 25 edizioni delle Olimpiadi Invernali e il piazzamento dell'Italia

LIVE: I RISULTATI DI OGGI

ALTRE FOTOGALLERY

Gli azzurri con più medaglie ai Giochi invernali

milano-cortina

Arianna Fontana sempre più primatista, Federica Brignone e Francesca Lollobrigida salgono in...

30 foto

Le medaglie azzurre a Milano-Cortina

Olimpiadi

Michela Moioli conquista il bronzo nello snowboard cross, conquistando la terza medaglia della...

18 foto

Leggenda Fontana: 13 medaglie, come Mangiarotti!

RECORD

Arianna Fontana sempre più leggenda. Alle Olimpiadi di Milano-Cortina, dopo l'oro conquistato...

19 foto

Brignone, Lollobrigida e Fontana "Regine d'Italia"

IN PRIMA PAGINA

Le leggendarie imprese di Federica Brignone, Francesca Lollobrigida e Arianna Fontana alle...

20 foto

Il medagliere di Milano-Cortina: Italia 2^

Olimpiadi

Giovedì 12 febbraio 2026 verrà ricordato sempre come un giorno memorabile nella storia dello...

20 foto

Video in evidenza

    Olimpiadi: Ultime Notizie

    10000, Ghiotto e Lorello fuori dal podio

    live milano-cortina

    Ghiotto e Lorello fuori dal podio nei 10000 metri pattinaggio velocità. Bronzo per Michela Moioli...

    Milano-Cortina, i risultati degli italiani di oggi

    MILANO-CORTINA

    I risultati degli italiani: nello snowboard cross Michela Moioli medaglia di bronzo. Gli azzurri...

    Klaebo da urlo, 8° oro e record. E non è finita...

    Olimpiadi

    Johannes Klaebo è sempre più vicino a entrare nella storia dei Giochi Olimpici invernali: il...