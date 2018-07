Mondiali, ottavi: le quote di Svezia-Svizzera

Dopo aver eliminato l’Italia nei playoff dello scorso novembre, la Svezia continua la sua marcia Mondiale in cerca di un posto ai quarti di finale. Gli scandinavi si sono qualificati come primi del Gruppo F con 6 punti, superando la Germania favorita. I tedeschi sono stati gli unici a battere 2-1 la squadra di Jan Andersson, vittoriosa sia contro la Corea del Sud (2-1) che sul Messico (3-0). La Svizzera di Petkovic è invece arrivata seconda nel Gruppo E con 5 punti, ottenuti con due pareggi contro Brasile (1-1) e Costa Rica (2-2) e superando la Serbia (2-1).

Il miglior risultato ottenuto dalla Svezia in Coppa del Mondo è il secondo posto, conquistato nel 1958 da paese ospitante. Dopo di allora gli scandinavi hanno superato il secondo turno del Mondiale solo nel 1994, arrivando terzi. La Svizzera ha invece raggiunto i quarti di finale una sola volta, nel 1954, ed è stata eliminata agli ottavi in tre occasioni (1994, 2006, 2014), senza mai segnare in queste tre partite.

Svezia-Svizzera: tutti i precedenti

Primo scontro in assoluto ai Mondiali tra le due formazioni, che non si sono mai incrociate neanche agli Europei. Sono 28 i precedenti fuori dai grandi trofei internazionali, ma l’ultimo risale al marzo 2002 (1-1). Grazie a un successo e due pareggi, la Svezia è imbattuta da 3 gare. Per rintracciare una vittoria della Svizzera bisogna infatti tornare al 1994, quando la Nazionale elvetica di impose 4-2 a Berna nelle qualificazioni agli Europei sotto la guida di Roy Hodgson.

Svezia-Svizzera: quote sull’esito

Le quote sull’esito finale sono estremamente equilibrate, con l’1 a 3.05, l’X a 2.75 e il 2 a 2.65. Un lieve vantaggio è offerto alla Svizzera, uscita sconfitta soltanto in una delle ultime 25 partite giocate (2-0 contro il Portogallo lo scorso ottobre). Il suo passaggio del turno è dato a 1.77, quello svedese sale a 1.97. Al termine dei primi 45’ di gioco si attende un punteggio ancora in bilico (X 1° Tempo a 1.87 e 0-0 1° Tempo a 1.95). Sul fronte dei risultati esatti i bookmaker puntano sui pareggi 1-1 (5.00) e 0-0 (6.00). Occhio in particolare al pari a reti bianche, che come tutte le prime partite di giornata di Russia 2018 è protagonista della promo di rimborso perdite di Sky Bet. Per usufruirne basta piazzare una scommessa sui seguenti mercati: 1X2, Goal/No Goal, Parziale/Finale [Esito 1 Tempo/Finale], 1° Marcatore, Marcatore Segna. Se la gara finisce 0-0 ricevi un bonus fino a 25 € sulla prima scommessa perdente.

Svezia-Svizzera: quote delle scommesse sui gol

A San Pietroburgo si affrontano due squadre organizzate e la partita potrebbe rivelarsi tattica e con poche reti, in quota è quindi avanti l’Under 2.5 a 1.47 contro il 2.65 dell’Over 2.5. I numeri dicono che 11 delle ultime 14 reti realizzate dalla Svizzera ai Mondiali sono arrivate nei secondi tempi. In una gara che potrebbe sbloccarsi solo nella ripresa segnaliamo le opzioni “Tempo Con Maggior Numero Di Goal: 2” e X (No Goal) 1° Tempo, entrambe a 2.15. Interessanti anche le scommesse combinate 1X (Under 3.5) a 1.65, 1X (Under 2.5) a 1.97 oppure X2 (Under 3.5) a 1.57, X2 (Under 2.5) a 1.90.

Svezia-Svizzera: quote dei marcatori

Tra i possibili marcatori svedesi si punta su Marcus Berg (3.15 e 6.00) ed Emil Forsberg (5.00 e 10.00), autori di 21 dei 37 tiri della Svezia a Russia 2018 (il 57% del totale), ma ancora a secco di gol. Nella Svizzera i favoriti sono invece Josip Drmic (3.50 e 7.00) e Xherdan Shaqiri (3.75 e 7.50), l’unico giocatore elvetico ad aver trovato il gol nella fase ad eliminazione diretta di un grande torneo internazionale, segnando contro la Polonia all’Europeo 2016.