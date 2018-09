Juventus-Sassuolo, tutte le quote

La Juventus scende in campo domenica alle 15:00 contro una delle squadre più in forma del campionato: il Sassuolo di De Zerbi. Alla vigilia del quarto turno di Serie A i bianconeri guidano a punteggio pieno la classifica, dopo aver superato Chievo (3-2), Lazio (2-0) e Parma (2-1). Gli emiliani seguono al secondo posto con 7 punti, ottenuti grazie alle vittorie casalinghe su Inter (1-0) e Genoa (5-3) e al pari sul campo del Cagliari (2-2) alla seconda giornata. Tutti i tifosi della Vecchia Signora sono in attesa del primo gol di Cristiano Ronaldo. I supporter del Sassuolo sperano invece di infrangere il tabù dello Stadium, dove fin qui hanno raccolto solo sconfitte.

Juventus-Sassuolo: i precedenti

I due club si preparano ad affrontarsi per l’undicesima volta in campionato. Il bilancio è nettamente in favore dei bianconeri, che hanno vinto 8 dei 10 precedenti, con un pareggio e una sconfitta a completare. La Juventus è la squadra contro cui gli emiliani hanno perso più partite (8) e subito più gol (25). I numeri si fanno ancora più pesanti osservando solo gli incroci disputati a Torino, dove il Sassuolo ha perso 5 partite su 5, incassando 16 reti e segnandone soltanto una. L’ultimo scontro in casa bianconera, giocato lo scorso 4 febbraio, è finito con un secco 7-0.

Juventus-Sassuolo: quote sull’esito

I bianconeri vogliono iniziare con 4 vittorie per il secondo anno consecutivo. Il Sassuolo ha invece già eguagliato la sua migliore partenza in Serie A, collezionando 7 punti in 3 giornate come nel 2015/16, quando pareggiò il quarto match contro la Roma (2-2). I bookmaker puntano su un nuovo successo bianconero, offrendo quote nettamente sbilanciate verso l’1, dato a 1.20, mentre l’X sale a 6.00 e il 2 a 10.00. Ronaldo e compagni sono avanti anche nelle scommesse sull’esito al termine della prima frazione di gara (1 1° Tempo a 1.50) e nel parziale/finale (1/1 a 1.63). Per alzare la quota del successo juventino si possono tentare le giocate con handicap 1 (-1.0) a 1.50 e 1 (-2.0) a 2.40, in cassa se i bianconeri vincono con almeno due o tre reti di scarto, tanto più che sul fronte dei risultati esatti le opzioni più attese sono 2-0 (6.50) e 3-0 (7.00). Arriva fino a 11.00 il 3-1, che con 3 precedenti è il punteggio più frequente tra le due squadre.

Juventus-Sassuolo: quote delle scommesse sui gol

La formazione allenata da Allegri è quella che finora ha effettuato più tiri in campionato (67), ma anche la seconda ad averne subiti meno (26 in tre gare, solo la Fiorentina ha fatto meglio con 14 in due match). La difesa bianconera ha incassato appena 4 reti in casa nell’anno solare 2018, meno di ogni altra squadra dei 5 maggiori campionati europei tra quelle che hanno disputato almeno tre partire interne nello stesso periodo. Il Sassuolo risponde con ottime prestazioni offensive: al momento è la squadra con la migliore percentuale realizzativa della Serie A (22.9%), dopo aver registrato il valore più basso lo scorso anno. L’analisi delle quote lascia immaginare una partita all’insegna dello spettacolo, con l’Over 2.5 favorito a 1.40 (Under 2.5 a 2.70) e l’Over 3.5 a 2.10. C’è invece più equilibrio tra Goal e No Goal, fissati rispettivamente a 2.00 e 1.80.

La rete di CR7 e le quote dei marcatori

23 conclusioni e 0 gol: sono i numeri di Cristiano Ronaldo, ancora a caccia della prima marcatura in Serie A. La scorsa stagione in Liga si è sbloccato proprio alla quarta presenza, al 28° tiro. Riuscirà a segnare contro il Sassuolo? Sì, secondo le principali agenzie di scommesse, che quotano la sua rete nel corso del match tra 1.30 e 1.57, arrivando fino a 3.50 per il primo gol della partita. Tra i bianconeri lo seguono Dybala (1.50 e 3.50), autore di una tripletta contro i neroverdi al quarto turno dello scorso campionato, e Mandzukic (1.80 e 4.00). Da non sottovalutare anche Miralem Pjanic a 2.60, già a segno 3 volte contro gli emiliani in campionato (solo al Torino ha segnato un gol in più). Tra gli ospiti i favoriti a quota 5.00 (14.00) sono Domenico Berardi e Kevin Prince Boateng, in cerca della sua terza rete consecutiva. Sale infine a 8.00 la possibile marcatura di Manuel Locatelli, che ha segnato il suo ultimo gol in Serie A proprio contro la Juventus, nell’ottobre 2016 con la maglia del Milan.