Serie A, tutte le quote scommesse della dodicesima giornata

Frosinone-Fiorentina, venerdì 9 novembre ore 20:30

Nel match di apertura del dodicesimo turno di campionato il Frosinone, in serie positiva da tre gare (una vittoria e due pari), proverà a confermarsi contro i viola, reduci da tre 1-1 di fila (punteggio che oggi è a quota 6.50). I bookmaker puntano sugli ospiti, favorendo il 2 a 1.75 (1 a 5.00 e X a 3.55). Segnaliamo la rete di Benassi a quota 6.00, l’unico tra i toscani ad aver già bucato la rete ciociara in Serie A, segnando l’ultima rete del Torino nel 4-2 del gennaio 2016.

Torino-Parma, sabato 10 novembre ore 15:00

Imbattuto da sei partite di campionato, il Torino ha ottenuto i tre punti negli ultimi due precedenti con il Parma, senza vittorie da tre giornate (2 sconfitte e un pari). Fattore campo e stato di forma sorridono agli uomini di Mazzarri: 1 a 1.45, X a 4.50 e 2 a 7.20. La rete più attesa è quella di Belotti (2.25), tornato al gol domenica scorsa dopo un digiuno lungo 428 minuti.

Spal-Cagliari, sabato 10 novembre ore 18:00

Reduce da due sconfitte consecutive contro Frosinone e Lazio, la Spal affronta in casa il Cagliari, impegnato nella seconda trasferta di fila dopo il k.o. sul campo della Juventus (3-1). Lo scorso anno i sardi hanno collezionato 6 punti contro gli emiliani, ma stavolta il confronto si preannuncia aperto. Tra due formazioni partite bene, ma ancora a caccia di punti salvezza, i bookmaker puntano sull’equilibrio: 1 a 2.60, X a 3.10 e 2 a 2.90.

Genoa-Napoli, sabato 10 novembre ore 20:30

Senza vittorie da 6 turni e con un bottino di appena due punti in 5 match, il Genoa di Juric sfida al Ferraris il Napoli. Gli azzurri sono rimasti imbattuti in tutti gli ultimi 12 incroci di campionato con liguri (9 vittorie e 3 pareggi) e anche stavolta partono nettamente avanti in quota, dove il 2 è offerto a 1.57 (1 a 6.00 e 2 a 4.00). In marcatura la fiducia va a Insigne (2.25), già a segno 7 volte in campionato. Tra i rossoblù è invece atteso il ritorno al gol di Krzysztof Piatek (3.50), a secco dal 7 ottobre scorso.

Atalanta-Inter, domenica 11 novembre ore 12:30

Nel match di apertura della domenica di Serie A i nerazzurri di Bergamo ospitano quelli di Milano. Dopo un avvio difficile gli uomini di Gasperini hanno ritrovato continuità, raccogliendo 9 punti nelle ultime 3 partite. L’Inter, dal canto suo, ha vinto tutti gli ultimi 7 impegni di campionato. L’ultimo precedente all’Atleti Azzurri d’Italia è finito 0-0 e la Dea ha pareggiato 5 delle 7 partite più recenti giocate di domenica all’ora di pranzo. Gli scommettitori puntano di conseguenza su una sfida aperta, offrendo un leggero vantaggio agli ospiti: 1 a 2.80, X a 3.40 e 2 a 2.50. La rete di Icardi, mai a segno in 5 presenze a Bergamo, è data a 2.75. Quella di Gomez, a digiuno da 6 turni, sale a 3.75.

Chievo-Bologna, domenica 11 novembre ore 15:00

Scontro salvezza al Bentegodi, dove Chievo e Bologna si contendono tre punti preziosi. Appare disperata la situazione dei padroni di casa, ultimi in classifica a -1 e reduci da 7 sconfitte consecutive. L’undici di Pippo Inzaghi è invece a quota 9, appena fuori dalla zona retrocessione. Il bilancio dei precedenti è in perfetto equilibrio, con quattro vittorie per parte e quattro pareggi, esattamente come le quote sull’esito: 1 a 2.80, X a 3.10 e 2 a 2.70.

Empoli-Udinese, domenica 11 novembre ore 15:00

Si lotta per non retrocedere anche al Castellani, dove Iachini esordisce sulla panchina dell’Empoli contro l’Udinese. I friulani hanno raccolto appena un punto nelle ultime sei gare di campionato, subendo in cinque di queste almeno due reti. In un confronto difficile da decifrare le agenzie di betting vedono meglio i padroni di casa, con l’1 avanti a 2.30 contro il 3.30 dell’X e il 3.20 del 2. Attenzione alla possibile reti di Acquah a quota 9.00. L’Udinese è infatti la vittima preferita del centrocampista ghanese, che l’ha già colpita due volte, ma sempre allo stadio Friuli.

Roma-Sampdoria, domenica 11 novembre ore 15:00

È una sfida delicata quella tra Roma e Sampdoria, entrambe senza vittoria da tre turni e al momento fuori dalla zona alta della classifica. I giallorossi sono ottavi con 16 punti, i doriani undicesimi con 15. Le quote sorridono ai padroni di casa (1 a 1.48, X a 4.50 e 6.50) e prevedono un match a porta aperte (Goal a 1.63). Tra i marcatori romanisti il favorito è Dzeko (2.00), tra gli ospiti occhio invece all’ex giallorosso Defrel (5.00).

Sassuolo-Lazio, domenica 11 novembre ore 18:30

Nell’ultimo impegno il Sassuolo ha ritrovato i tre punti dopo una striscia di due sconfitte e due pareggi. Gli uomini di De Zerbi ospitano la Lazio, che ha perso solo una delle 5 trasferte al Mapei Stadium (3 vittorie e un pareggio), segnando in media 2.2 gol a partita. I pronostici sono dalla parte degli ospiti (2 a 1.95 e 1 a 3.90), ma occhio anche al pareggio (X a 3.55), uscito solo nel primo dei dieci confronti tra le due squadre. Da non perdere la scommessa sulla rete di Immobile (2.50), sempre a segno nelle quattro presenze in maglia biancoceleste contro il Sassuolo.

Milan-Juventus, domenica 11 novembre ore 20:30

La dodicesima giornata di Serie A si chiude con il big match Milan-Juventus, in campo a San Siro domenica alle 20:30. Gli ultimi precedenti sono nettamente dalla parte dei bianconeri, che hanno vinto 10 degli ultimi 11 incroci in campionato. Anche se il club rossonero è quello che ha inflitto più k.o. alla Vecchia Signora in Serie A (49), i bookmaker vedono meglio la squadra di Allegri e fissano il 2 a 1.85, contro il 4.20 dell’1 e il 3.70 dell’X. Riflettori puntati sul possibile gol dell’ex Gonzalo Higuain (a quota 3.25), a segno solo una volta in 6 sfide da avversario contro la Juventus. A 3.25 è data anche la rete di Dybala, che con 5 gol e 2 assist ha partecipato a sette reti in otto presenze contro il Milan in Serie A.