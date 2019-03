Quote Italia-Liechtenstein, i pronostici del match di qualificazione a Euro 2020

Nel secondo turno di qualificazione a Euro 2020 gli azzurri sfidano in casa il Liechtenstein, suo avversario nel Gruppo J insieme a Finlandia, Armenia, Bosnia e Grecia. Mentre l’Italia ha vinto e convinto nella gara d’esordio contro gli scandinavi, superati 2-0 a Udine grazie alle reti di Barella e Kean, i nostri avversari hanno perso 2-0 contro la Grecia. Il fischio d’’inizio è fissato per stasera alle 20:45 a Parma dove – dopo aver registrato 5 successi di fila – la nostra nazionale ha perso 1-2 l’impegno più recente, l’amichevole contro la Francia nel novembre 2012 che ha visto Stephan El Shaarawy realizzare il suo primo gol in maglia azzurra. Andiamo a vedere tutti i numeri, le curiosità e i pronostici di una partita che, almeno sulla carta, appare decisamente abbordabile per gli uomini di Mancini.

Italia-Liechtenstein: i precedenti

L’Italia sfida il Liechtenstein per la terza volta nella sua storia. I due precedenti tra le due formazioni risalgono alle qualificazioni al Mondiale 2018, superate dagli azzurri con un punteggio complessivo di 9-0. Se la nazionale italiana chiudesse a porta inviolata anche il match di Parma, il Liechtenstein diventerebbe la seconda squadra incrociata almeno tre volte senza incassare gol, l’altra è l’Albania.

Italia-Liechtenstein: quote sull’esito

L’Italia non perde da 31 partite nelle qualificazioni al Campionato Europeo (25 successi e 6 pareggi nel parziale), l’ultimo ko della nostra nazionale è il 3-1 esterno contro la Francia del settembre 2006. Precedenti, valori tecnici e fattore campo rendono praticamente scontato l’esito della gara: 1 a 1.01, X a 25.00 e 2 a 66.00. Per alzare le quote del successo azzurro segnaliamo le giocate con 2 o 3 reti di handicap a 1.13 e 1.35, in cassa se l’Italia passa con almeno 3 o 4 gol di scarto, oltre alle giocate sul punteggio. Il risultato esatto favorito in quota è il 4-0 (5.60), seguito da 3-0 (6.40) e 2-0 (9.90), ma occhio anche all’opzione “Altro” a 1.61.

Italia-Liechtenstein: quote delle scommesse sui gol

In tutte le ultime tre partite, gli azzurri hanno ha subito un solo tiro nello specchio. Il Liechtenstein, al contrario, ha incassato ben 31 conclusioni nel match giocato contro la Grecia, tirando appena tre volte, solo la nazionale di San Marino contro Cipro ha fatto di peggio nel primo turno delle delle qualificazioni a Euro 2020 (32 tiri al passivo e uno all’attivo). Le quote puntano di conseguenza su un match a porta chiusa degli azzurri fissando il No Goal a 1.26 e la vittoria senza incassare reti a 1.33 (Casa vincente a 0). L’Over 3.5 è dato a 1.21, l’Over 4.5 a 1.54. Tra le scommesse combinate segnaliamo invece l’1 (Over 3.5) a 1.22 e l’1 (No Goal) a 1.33.

Italia-Liechtenstein: quote delle scommesse sui giocatori

Con Mancini in panchina l’Italia ha segnato 10 volte, ma nessun giocatore ha preso parte a più di una rete. Sul fronte dei marcatori l’osservato speciale è Moise Kean, autore del secondo gol contro la Finlandia. La sua rete nella gara di Parma è data a 1.40 e sale a 4.00 come primo marcatore, mentre paga 3.75 volte la giocata la doppietta. Valgono entrambe 1.40 le reti di Quagliarella e Ciro Immobile, rimasto a secco nelle ultime 10 presenze con la nazionale.