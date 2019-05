Tottenham-Liverpool, quote e pronostici della finale di Champions League

Il match avrà luogo al Wanda Metropolitano di Madrid, con entrambe le squadre giunte a quest’atto finale dopo aver ribaltato il risultato nell’ultimo turno. Klopp, pur dovendo fare a meno di Firmino e Salah, è riuscito ad avere la meglio del Barcellona, trionfante all’andata. Lo stesso ha fatto il Tottenham, in netto svantaggio in casa dell’Ajax, ma risultato vincitore grazie al gol all’ultimo secondo di Lucas Moura. I Reds intendono rifarsi dopo la finale di Champions League persa lo scorso anno contro il Real Madrid, anche a causa delle papere di Karius. Gli Spurs invece non sono mai giunti tanto lontano in Coppa, il che vorrebbe dire fare la storia in caso di successo.

Tottenham-Liverpool: i precedenti

La maggior parte dei precedenti tra Tottenham e Liverpool riguardano la Premier League. In questo ambito i confronti sono stati ben 170, con i Reds in netto vantaggio, avendo ottenuto 79 vittoria, a fronte delle 48 degli Spurs. Numeri che darebbero come sfavorito il gruppo di Pochettino, indietro anche in classifica in campionato. È infatti arrivato al quarto posto, dietro City, Liverpool e Chelsea. Due i confronti al di fuori della Premier League e in entrambi i casa il Liverpool è riuscito a imporsi, in Coppa di lega e in Coppa Uefa, in semifinale.

Tottenham-Liverpool: quote sull’esito

Entrambe le squadre dovranno fare a meno di alcuni calciatori. Il Tottenham ad esempio potrebbe partire con Kane in panchina, considerando le condizioni fisiche dell’attaccante, che ha dovuto saltare il match decisivo contro l’Ajax. Il Liverpool recupera Firmino, titolare in attacco, ma a centrocampo mancherà Keita.

Le quote sono in favore dei Reds, giunti in finale anche nella passata edizione e arrivati a un passo dal trionfo in Premier League, con 97 punti conquistati. Il titolo è stato perso per un solo punto, con il Tottenham giunto al traguardo con ben 26 lunghezze di distanza. Gli Spurs hanno però dimostrato d’avere una marcia in più in Champions, essendo riusciti ad eliminare i campioni del City di Guardiola. Il successo di Pochettino è dato a 4.25, mentre quello di Klopp a 1.90. Un pareggio invece, che porterebbe ai tempi supplementari, è invece dato a 3.50.

Tottenham-Liverpool: quote delle scommesse sui gol

Le agenzie di betting sono certe del fatto che Tottenham-Liverpool sarà una gara particolarmente combattuta e ricca di gol. Si tratta infatti di due squadre che segnano molto e che, al tempo stesso, tendono a subire, soprattutto in contropiede.

Sarà una finale esempio del calcio inglese, con la giocata Goal quotata a 1.67, mentre l’over 2.5 a 1.80. Di particolare interesse la quota relativa al risultato esatto, 2-2, che porterebbe ai supplementari, dato a 75.00.

Tottenham-Liverpool: quote dei marcatori

Svariati gli attaccanti temibili su entrambi i fronti, con i marcatori più attesi del Tottenham che sono senza dubbio Kane, Son, Lucas Moura ed Eriksen. Un gol della punta di peso degli Spurs è dato a 3.00, data la sua ottima media. Son è invece quotato a 3.50. Lucas ed Eriksen invece vantano rispettivamente quote a 4.00 e 5.50.

In casa Liverpool gli osservati speciali non possono che essere Salah, Firmino e Mané, dati rispettivamente a 2.75, 3,.5 e 2.75. Volendo puntare sull’MVP della gara contro il Barcellona, Wijnaldum, le cose si fanno più interessanti, con quota fissa a 6.50. In chiave difesa invece Van Dijk è dato a 10.00, mentre sul fronte Tottenham è dato a ben 20.00 Alderweireld.