Rafa Nadal accede agli ottavi di finale di Wimbledon. Il numero 2 del mondo e terza testa di serie, reduce dal trionfo del Roland Garros e vincitore in due occasioni del Championships, ha battuto Jo-Wilfred Tsonga, numero 72 del ranking ma un passato da costante Top 10. 6-2, 6-3, 6-2 i parziali in un'ora e 48' di gioco per Rafa, al 51° successo in carriera al Championships (eguagliato Bjorn Borg). Reduce dal successo emotivamente molto importante con Kyrgios, lo spagnolo è parso carico fin dai primi scambi: la conferma arriva nel primo set, archiviato in 33' con due break nel quarto e nell'ottavo game. Rafa controlla anche nel secondo parziale, in cui gli basta strappare il servizio al rivale nel 6° gioco per il 6-3. Tsonga non oppone resistenza nel terzo set, chiuso 6-1 in appenamezz'ora di gioco. Lo spagnolo incrocerà il vincente del match tra il britannico Evans e il portoghese Sousa.