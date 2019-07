"Roger, ti amo tanto". La modella argentina Stephanie Demner non ha resistito alla tentazione di farsi un selfie con Roger Federer all’All England Club di Wimbledon. La ragazza ha poi condiviso la foto su Instagram, insieme con una dichiarazione d’amore al fuoriclasse svizzero e un "perdonami amore, mi capirai" rivolto al suo ragazzo. La bella Stephanie è fidanzata con il tennista argentino Guido Pella, reduce dal primo quarto di finale in carriera ai Championships (perso in quattro set contro Roberto Bautista Agut). Il giocatore di Bahia Blanca, per niente ingelosito dall’istantanea, ha risposto con un commento esilarante: "Io lo amo più di te, è una foto con Sua Maestà". Insomma, Stephanie e Pella non condividono solo la vita di tutti i giorni come una classica coppia di fidanzati, ma anche l’amore platonico per il vincitore di 20 tornei dello Slam. King Roger, che domani giocherà contro Nadal l'ennesima semifnale a Wimbledon, è riuscito anche a mettere d'accordo Pella e compagna sul "tradimento" social.