Non è stato certo benevolo con gli italiani il sorteggio del tabellone del Masters di Cincinnati, in programma dall'11 al 18 agosto sul cemento americano (diretta Sky Sport) e settimo 1000 di questo 2019. Fabio Fognini, numero 11 del ranking mondiale e decima testa di serie, reduce dai quarti di finale a Montreal dove ha messo paura a Rafa Nadal, ha pescato subito al primo turno il Next Gen canadese Denis Shapovalov, numero 32 Atp: il 20enne mancino nato a Tel Aviv s è aggiudicato l’unico precedente con il 32enne di Arma di Taggia, disputato un anno al secondo turno del “1000” di Toronto. Lorenzo Sonego, numero 47 del ranking mondiale, dovrà vedersela per la prima volta in carriera con l’australiano Nick Kyrgios, numero 27 Atp dopo il titolo conquistato un paio di settimane fa a Washington. Il vincente di questo confronto troverà al secondo turno il russo Karen Khachanov, numero 8 Atp e del seeding. Fa il suo rientro nel tour – posticipato di una settimana - dopo l’infortunio alla caviglia destra, che gli ha impedito di difendere il titolo a Gstaad, Matteo Berrettini, numero 26 del ranking mondiale. Il 23enne romano debutterà contro l’argentino Juan Ignacio Londero, numero 57 Atp, in gara con una wild card: non ci sono precedenti tra i due. In caso di successo, Berrettini ritroverebbe poi a distanza di un mese dalla sfida negli ottavi a Wimbledon Roger Federer, numero 3 del ranking mondiale e del torneo, pure lui al ritorno nel circuito dopo la storica finale londinese con Novak Djokovic. Il primo a scendere in campo (domenica ore 20) è Marco Cecchinato, numero 61 del ranking mondiale, che affronterà per la terza volta in stagione, l’australiano Alex De Minaur, numero 23 Atp: il Next Gen di Sydney è in vantaggio per 2-1 nel bilancio dei precedenti.