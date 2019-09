C'è solo Bianca Andreescu tra Serena Williams e il 24° titolo Slam, che le consentirebbe (finalmente, dopo 3 finali perse consecutivamente) di eguagliare il record di Margaret Court. L'americana ha dominato 6-3, 6-1 Elina Svitolina, testa di serie numero 5, che ha perso la sua seconda semifinale in uno Slam ma comunque con questo risultato entrerà in top 3. Serena troverà Bianca Andreescu, prima canadese in una semifinale Slam dopo la finale di Eugenie Bouchard a Wimbledon 2014, diventata una delle sole sei giocatrici arrivate in quattro o meno presenze nel main draw a giocarsi un titolo negli Slam. Bianca ha superato 7-6, 7-5 Belinda Bencic, diventando la prima a centrare la finale al suo primo Us Open dopo Venus Williams, sconfitta da Martina Hingis nel 1997.

"Mi aspettavo di arrivare in finale"

"Essere ancora in finale in uno Slam sembra incredibile, ma non mi aspettavo molto di meno" ha detto Serena Williams dopo i quattro game concessi alla povera Svitolina. "Non credo di aver giocato il mio tennis migliore, ma anche Elina penso che avrebbe potuto giocar meglio". Nel primo set, durato 41 minuti, Serena salva sei palle break e ottiene 11 punti su 16 discese a rete. Più agevole il secondo, che la proietta verso la 33^ finale Slam in carriera. Serena, che allo Us Open vinse il suo primo major nel 1999, ha eguagliato il record di 101 successi allo Us Open di Chris Evert. Se dovesse vincere in finale, la supererebbe anche per titoli vinti nella storia del torneo: sarebbe il suo settimo trionfo a Flushing Meadows, uno in più di Chris.