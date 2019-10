Matteo Berrettini raggiunge Fabio Fognini ai quarti di finale del Masters di Shanghai: mai nella storia due azzurri erano arrivati tra i primi 8 di un 1000 sul cemento. Il 23enne romano, 11^ testa di serie del tabellone, ha piegato la resistenza di Roberto Bautista Agut, numero 10 del ranking ed 8 del seeding, diretto concorrente per le Finals londinesi: 7-6, 6-4 i parziali per l'italiano in poco meno di due ore. Primo set estremamente equilibrato, rotto dal break nel 3° game in favore di Berrettini: l'azzurro va a servire sul 5-4, ma commette 4 gratuiti con il dritto e rimette tutto in gioco. Si va quindi al tie-break, vinto dall'italiano 7-5. Nel secondo parziale Matteo parte contratto e cede il servizio nel terzo game, ma dopo aver annullato due fondamentali palle break nel quinto, piazza il controbreak che lo rimette in partita. Da quel momento l'azzurro domina e chiude i conti nel 10° game per il 6-4 finale, che lo spedisce ai quarti esattamente come Fabio Fognini. L'Italia manda due giocatori tra i migliori 8 di un Masters per la terza volta nella sua storia, la seconda in questa stagione (Amburgo 2005 con Volandri, Seppi e Montecarlo 2019 con Fognini, Sonego). Per Matteo, semifinalista agli ultimi Us Open, si tratta della vittoria numero 38 (contro 18 sconfitte) in una stagione che gli ha già regalato due titoli ATP, conquistati a Budapest e a Stoccarda, oltre alla già citata finale di Monaco, impreziosita dal primo quarto di finale in un 1000 della carriera. L'azzurro incrocerà venerdì il vincente del match tra l'austriaco Dominic Thiem (4^ testa di serie) e il georgiano Nikoloz Basilashvili (15).

Berrettini nella Race to London

Berrettini ha ottenuto un successo fondamentale contro un rivale diretto come Bautista in vista delle ATP Finals, attualmente al 7° posto nella Race. L'azzurro con i 180 punti di Shanghai sale a quota 2365, ad appena 120 lunghezze proprio dall'iberico, ufficialmente risucchiato in una corsa che vede coinvolti anche Zverev, Goffin, Fognini, Nishikori e Monfils, con due posti a disposizione.