Sarà un venerdì storico per il tennis italiano quello che Sky Sport Arena (canale 204) proporrà in diretta esclusiva. Mai infatti due azzurri si erano qualificati per i quarti di finale di un Masters 1000 sul cemento. A riuscire in tale impresa a Shanghai sono stati Fabio Fognini e Matteo Berrettini, a caccia anche di punti fondamentali nella corsa alle ATP Finals. Il ligure, numero 12 del ranking mondiale e decimo favorito del seeding, giocherà il primo match di giornata sul Centrale alle ore 6.30 italiane (le 12.30 in Cina) affrontando il russo Daniil Medvedev (4 del ranking), mentre il romano chiuderà il programma nella serata asiatica (il pomeriggio italiano) come secondo match dalle 12.30 italiane contro Dominic Thiem (5 del ranking).

Guida tv: dove vedere i match di Fognini e Berrettini

I due match degli azzurri saranno trasmessi in diretta e in esclusiva su Sky Sport Arena, canale 204. Potrete seguire entrambi i match anche sul nostro sito e sulla nostra app con un liveblog dedicato, insieme a video e risultati di tutti gli incontri dei quarti di finale.

(10) Fabio Fognini (ITA) c. (3) Daniil Medvedev (RUS) ore 6.30 - Sky Sport Arena

(11) Matteo Berrettini (ITA) c. (5) Dominic Thiem (AUT) 2° match dalle 12.30 - Sky Sport Arena