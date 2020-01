Giornata di tregua per le qualificazioni agli Australian Open, che per la prima volta si sono svolti senza ritardi o rinvii dovuti alla pessima qualità dell'aria a causa degli incendi che stanno devastando il Paese. Il diluvio che si è abbattuto mercoledì su Melbourne ha regalato qualche ora di sole e cielo sereno, con il programma rispettato regolarmente. Potendosi quindi concentrare solo sul tennis giocato, c'è da segnalare la splendida vittoria al 1° turno di Lorenzo Musetti, a cui è stata concessa una wild-card in quanto detentore del titolo junior conquistato 12 mesi fa. L'azzurro ha lasciato appena tre giochi all'israeliano Amir Wintraub, in tabellone come "alternate" al posto del coreano Hyeon Chung, 20^ testa di serie. Esordio vincente anche per Lorenzo Giustino, che ha regolato il cinese Yan Bai con i parziali di 6-3, 7-5. Eliminato, invece, Stefano Napolitano. Fuori al 2° turno Roberto Marcora, Gianluca Mager (13^ testa di serie) e Paolo Lorenzi (12^ testa di serie), che ha fallito due match-point nel tie-break del secondo set contro il ceco Rosol. E' ad un passo dal main-draw Matteo Viola, che ha battuto in due set il francese Janvier: per lui sarebbe la seconda partecipazione allo Slam Down Under dopo quella del 2012.