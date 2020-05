Fognini: "Tennis? Un lavoro, preferisco il calcio"

Fabio Fognini si è confidato a 360 gradi al sito "Behind the Raquet", popolare pagina creata dal tennista statunitense Noah Rubin in cui dare spazio ai colleghi, anche oltre al mondo dello sport. L'azzurro ha confessato che il suo peggior momento dell'anno è quello in cui si avvicina la ripresa agonistica, i viaggi, la lontananza da casa e dagli affetti più cari: "Per me il periodo peggiore è quello tra dicembre e gennaio quando sono vicino a ricominciare a viaggiare - ha scritto il numero 11 del mondo -. Dopo una pausa lunga, le uscite con gli amici, le cene fuori, devo tornare a viaggiare. Mi ammalo sempre quando sto per ripartire. Qualche linea di febbre o un po’ di raffreddore. Mi dico che passerà. È la stessa cosa da dieci anni. Succede perché dopo aver avuto l’occasione di stare a casa, con la mia famiglia e i miei amici, mi sento come se facessi parte di un’altra vita". La nascita dei figli, l'amore con Flavia Pennetta. Fognini ricorda un aneddoto di qualche anno fa: "Mi ricordo quando il mio primo figlio aveva otto mesi e Flavia ed io eravamo a Miami per la off-season. È stato un periodo fantastico. Quando stavo per imbarcarmi per l’Australia ho cominciato a piangere come un bambino. Non riuscivo a lasciarli”.