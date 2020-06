Assoluti di Todi: Sonego-Arnaboldi in finale

Saranno Lorenzo Sonego e Andrea Arnaboldi a giocarsi domenica il titolo italiano, in palio a Todi dopo 16 anni di assenza. Pronostico rispettato tra le donne, con le prime due teste di serie Paolini e Trvisan in finale. Le finali degli Assoluti in diretta su Sky Sport Arena alle 13 e alle 15 CORONAVIRUS: GLI AGGIORNAMENTI LIVE

Sarà Sonego-Arnaboldi la finale maschile dei Campionati Italiani Assoluti di tennis, primo evento tennistico dopo il lockdown. Il match sarà trasmesso domenica dalle 15 su Sky Sport Arena. Sul rosso del tennis Club Todi 1971 il favorito Lorenzo Sonego, prima testa di serie, azzurro di Coppa Davis e numero 46 del ranking mondiale, ha battuto Lorenzo Giustino, 153 della classifica mondiale e quarta testa di serie, con i parziali di 6-4, 7-6. In finale lo attende Andrea Arnaboldi, testa di serie numero 7, che ha superato in poco più di un’ora per 6-1, 6-2 Andrea Vavassori, 25enne torinese numero 119 del ranking di doppio. Arnaboldi, attualmente numero 282 della classifica mondiale (il suo best ranking di numero 153 risale al 2012), nel 2020 prima del lockdown per la pandemia da coronavirus, vantava i quarti nei challenger di Bangkok e Bergamo.

Donne, finale tra Paolini e Trevisan Nel tabellone femminile pronostico interamente rispettato: il titolo tricolore se lo giocheranno le prime due teste di serie, rispettivamente Jasmine Paolini e Martina Trevisan, amiche e compagne di squadra con la maglia azzurra in Fed Cup. Tre i precedenti a livello internazionale tra le due, con la Paolini in vantaggio 2-1 e che si è imposta a inizio stagione a Shenzhen. Paolini affrontava la wild card Camilla Rosatello, 25 anni di Saluzzo e si è imposta con autorità per 6-2, 6-3. Trevisan è in finale grazie al successo nella sfida con l’altra azzurra di Fed Cup Elisabetta Cocciaretto, testa di sere numero tre. La 26enne fiorentina, numero 153 della classifica Wta, si è imposta sulla 19enne marchigiana con il punteggio di 7-5, 6-4. Finale in diretta su Sky Sport Arena dalle ore 13.