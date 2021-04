Lorenzo Musetti fuori al debutto al Masters di Montecarlo: vince il russo Aslan Karatsev, numero 29 del ranking, con i parziali di 6-3, 6-4. In campo oggi sul Centrale Fabio Fognini contro il serbo Kecmanovic. Debutto anche per Caruso, Cecchinato e Fabbiano. Programma interrotto per quasi cinque ore a causa della pioggia. Il torneo in diretta su Sky Sport Arena e Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Seconda giornata del Masters di Montecarlo , secondo 1000 della stagione in corso sulla terra rossa del Country Club del Principato di Monaco. Subito fuori Lorenzo Musetti, in campo oggi anche il campione in carica Fabio Fognini, che sul Centrale sfiderà il serbo Miomir Kecmanovic. Programma in forte ritardo per un lungo stop a causa della pioggia . Tutto il torneo in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena .

Musetti cede a Karatsev in due set

Montecarlo

Il primo turno degli italiani

Lorenzo Musetti esce di scena al debutto assoluto a Montecarlo: il 19enne di Carrara, n.84 ATP (best ranking dopo i quarti raggiunti al “Sardegna Open”), in tabellone grazie ad una wild card, è stato battuto 6-3, 6-4 in un'ora e 29' di gioco dal russo Aslan Karatsev, n.29 ATP, che conquista il suo primo successo sul rosso nel circuito. Debutto da incubo per il teenager toscano, che probabilmente a causa di un po' di tensione, perde a zero il turno di battuta di apertura, concedendo subito il break. Musetti si riprende: salva quattro palle break nel 3° game, ne manca 4 in un sesto gioco lunghissimo (quasi 10'), prima che il match venga sospeso per pioggia sul 4-3 per il russo. Quando si torna in campo dopo circa cinque ore di interruzione, Karatsev chiude i conti 6-3 strappando ancora una volta il servizio al rivale. Musetti si trova spalle al muro nel quarto gioco del secondo set, quando annulla tre palle break: nel decimo game però il russo estrae dal cilindro un paio di magie che gli regalano il break e lo mandano al 2° turno, dove sfiderà il greco Stefanos Tsitsipas, quarta testa di serie del seeding.