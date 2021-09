La tennista giapponese esce di scena dagli US Open contro la diciottenne Fernandez: "Quando vinco non mi sento felice, quando perdo mi sento molto triste. Penso che mi prenderò una pausa dal gioco per un po'". Già dopo l'ultimo Roland Garros aveva dichiarato di aver sofferto di episodi depressivi. Gli US Open sono su Eurosport, canali 210 e 211 del pacchetto Sky I RISULTATI - COME VEDERE GLI US OPEN SU SKY Condividi:

"Quando vinco non mi sento felice. E quando perdo, mi sento molto triste". A dirlo è Naomi Osaka, dopo l'eliminazione contro la diciottenne canadese Leylah Fernandez. La tennista giapponese, che già in passato aveva annunciato di aver sofferto di lunghi episodi depressivi fin dallo US Open del 2018 (il suo primo Slam), annuncia una pausa dal gioco: "Sinceramente non so quando giocherò la mia prossima partita di tennis - ha detto in conferenza stampa -. Penso che mi prenderò una pausa per un po'. Mi dicevo di essere calma, ma sento che forse c'è stato un punto di ebollizione. Normalmente mi piacciono le sfide. Ma di recente mi sento molto ansiosa quando le cose non vanno come voglio".

Gli Slam, la depressione e il ritorno come ultimo tedoforo a Tokyo Ex numero uno del ranking. Quattro Slam in carriera (prima giapponese a vincerne uno), il primo proprio a Flushing Meadows. Dalle prime vittorie sulle giocatrici top 10 nel 2017 (Kerber e Venus Williams), agli US Open del 2018, battendo in finale l'idolo personale Serena Williams. Di slam ne arriveranno altri tre, due Australian Open (con cui diventa numero uno del mondo) e un altro US Open. Ma anche i problemi di depressione. Li aveva annunciati proprio la tennista giapponese dopo il ritiro dall'ultimo Roland Garros: "Credo che la cosa migliore per il torneo, per gli altri giocatori e per la mia salute sia che io mi ritiri, la verità è che ho sofferto di lunghi episodi depressivi dallo US Open 2018 - aveva scritto lei su Twitter lo scorso maggio -, e non è stato facile conviverci. Tutti quelli che mi conoscono sanno che sono introversa, e tutti quelli che mi hanno visto nei tornei si sono accorti che spesso indosso delle cuffie perché questo mi aiuta ad attenuare l’ansia sociale. La stampa tennistica è sempre stata gentile con me, ma non mi viene naturale parlare in pubblico e il fatto di dover parlare ai media internazionali mi procura molta ansia". Il ritorno era avventuo alle Olimpiadi di Tokyo, in veste speciale di ultimo tedoforo ad accendere il braciere. Lì l'eliminazione al terzo turno. Le lacrime in conferenza stampa a Cincinnati e, ora, un nuovo stop.