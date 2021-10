Il penultimo Masters 1000 della stagione, che assegna punti fondamentali in vista delle ATP Finals di Torino, prende il via stasera: il campione degli US Open Daniil Medvdedev è l'uomo da battere. Tra i favoriti anche gli italiani, con ben quattro teste di serie: Berrettini, Sinner, Sonego e Fognini. Il torneo in diretta su Sky Sport Tennis INDIAN WELLS: IL TABELLONE - GUIDA TV Condividi:

Al via oggi il BNP Paribas Open, settimo ATP Masters 1000 stagionale, che si svolge sui campi in cemento di Indian Wells, in California. Il torneo, che tradizionalmente si disputa a inizio marzo, dopo la cancellazione nel 2020 a causa della pandemia, quest’anno ha trovato una nuova collocazione autunnale visto l’annullamento dello swing asiatico. Tutto il torneo, fondamentale nella corsa alle ATP Finals di Torino, sarà trasmesso in diretta su Sky Sport.

Le teste di serie: Medvedev numero 1 del seeding Assenti il numero uno del mondo Novak Djokovic, trionfatore cinque volte nel deserto californiano (2008, 2011, 2014-2016), Rafael Nadal, vincitore nel 2007, 2009 e 2013 (per lo spagnolo il 2021 è già finito da un pezzo), Roger Federer ed il campione in carica Dominic Thiem, a segno nel 2019 (che ha chiuso già da diverse settimane la sua stagione a causa dei problemi al polso destro), a guidare il seeding è Daniil Medvedev. Il 25enne moscovita, n.2 ATP, torna in campo dopo il primo trofeo Slam conquistato agli Us Open: il russo precede il greco Stefanos Tsitsipas, n.3 ATP, il tedesco Alexander Zverev, n.5 ATP, il russo Andrey Rublev, n.5 ATP, l’azzurro Matteo Berrettini, n.7 ATP, il norvegese Casper Ruud, n.10 ATP, il canadese Feliz Auger-Aliassime, n.11 ATP, ed il polacco Hubert Hurkacz, n.12 ATP. Le 32 teste di serie entreranno in gara direttamente al secondo turno.

Gli italiani nel tabellone principale Sono 6 gli azzurri al via nel tabellone principale, in attesa dei risultati delle qualificazioni. Tutti sono stati sorteggiati nella parte bassa del tabellone: quattro di loro - Berrettini, Sinner, Sonego e Fognini - sono inseriti tra le teste di serie e beneficiano di un bye al primo turno. Per quanto riguarda gli altri due Lorenzo Musetti, n.62 ATP, deve vedersela con lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas, n.48 del ranking (nessun precedente tra il 19enne di Carrara ed il 33enne di Barcellona). Gianluca Mager, n.73 ATP, ha invece “pescato” al primo turno contro l’ungherese Marton Fucsovics, n.42 del ranking (il 29enne di Nyiregyhaza ha vinto l’unico precedente con il 26enne sanremese, negli ottavi del Roma Challenger del 2016).

Il calendario di Indian Wells Il torneo prende il via giovedì 7 ottobre, per concludersi domenica 17 quando sarà in programma la finale. Montepremi ricchissimo di 8.359.455 dollari, che giustifica il soprannome di 5° Slam del circuito. Si gioca su due sessioni: quella mattutina prende il via alle 11 locali (le 20 in Italia), quella serale alle 18 locali (le 3 in italia).