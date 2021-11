Matteo Berrettini è stato tra i grandi protagonisti del magico 2021 dello sport italiano: la finale al Masters di Madrid, quella storica a Wimbledon arrivata dopo il trionfo al Queen's, il successo di Belgrado e le sfide da film con Djokovic a Parigi, Londra e New York. Ecco come il romano, numero 7 del mondo, si è qualificato per le ATP Finals. Il torneo in diretta su Sky Sport dal 14 novembre

GUIDA TV: LE FINALS SU SKY