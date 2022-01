Il primo ministro australiano Scott Morrison ha parlato della partecipazione al torneo del numero 1 Atp: "Dovrà fornire una spiegazione plausibile se non fosse vaccinato. Se la documentazione fosse insufficiente, verrebbe trattato come tutti gli altri. Non ci sono regole speciali per lui". Lo riporta il The Australian

"Nessuna regola speciale per Novak Djokovic". A dirlo è Scott Morrison, primo ministro australiano, interpellato sulla presenza del numero uno della classifica mondiale agli Australian Open grazie a un'esenzione medica: "Quando Djokovic arriverà, credo non manchi molto, dovrebbe fornire una spiegazione plausibile se non fosse vaccinato" - sono le sue parole riportate anche dal The Australian, principale quotidiano in patria. "Aspettiamo e vediamo quali elementi fornisce. Se la documentazione fosse insufficiente, verrebbe trattato come tutti gli altri. Non ci sono regole speciali per Novak Djokovic. Nessuna".