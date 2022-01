Cosa rischia Djokovic

A livello giudiziario, la situazione più grave in Australia per Djokovic è quella di una possibile falsa dichiarazione alle autorità al momento dell'ingresso. Se fosse provata la mala fede, secondo l'Australia Crime's Act, fornire informazioni fuorvianti alla corte è un reato punito con una sanzione che va dalla multa fino a cinque anni di carcere. Nel caso di decisione di cancellazione del visto, per Djokovic potrebbe anche arrivare il divieto di ingresso per 3 anni nel paese. Non solo: Djokovic avrebbe violato la quarantena in Serbia. Infrangere le regole di isolamento è un reato ai sensi dell’articolo 248 del codice penale, punibile con una multa (come nei casi più recenti) o a una pena detentiva fino a tre anni. Fronte aperto anche in Spagna: Djokovic si sarebbe recato a Marbella pur non essendo vaccinato. A livello sportivo la ATP specifica che "qualora un giocatore venisse scoperto a falsificare il risultato di un tampone, è prevista una squalifica di tre anni".